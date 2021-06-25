萬華暗夜火警1男1女成焦屍 獲救住戶：火太大上不去

台北市萬華區一處民宅4樓頂加今天凌晨3時許發生火災，警消獲報到場緊急疏散32人，案發1小時撲滅火勢後，分別在火場發現1男1女，已全身焦黑明顯死亡，確切起火原因有待釐清。

台北市消防局表示，今晨3時13分接獲民眾報案，指萬華區西園路二段52巷內發生火災，警消到場發現，現場是一棟4層樓民宅起火，5樓頂加起火，已延燒隔壁建築，緊急疏散15男17女後，3時43分控制火勢，4時13分撲滅火勢。

住在低樓層的住戶說，睡夢中驚醒後發現樓上起火，想上樓查看，但火勢太大無法前進；也有民眾指出，大火形成大量濃煙，連百公尺外的的西門町商圈內都能聞到燒焦味，整條路上也都一片霧濛濛。

火勢撲滅後，警消在起火民宅5樓（頂加）發現一具焦屍，已無法辨別性別，隔壁棟民宅5樓（頂加）發現另具女性焦屍，皆明顯死亡。經詢問家屬，確認死者為88歲呂姓老翁及68歲王姓婦人。呂翁行動不便、長期臥床，王女則因不明原因，未能逃出火場。