北市萬華暗夜竄惡火 1人「無法辨性別」命喪火場

台北市萬華區西園路二段巷內一處民宅今晨3時許發生火災，警消獲報趕赴現場撲救，目前已將火勢撲滅，但初估民宅4、5樓內原本至少有2名住戶，已發現一名無法辨別性別的死者，警消仍正搜索現場當中。

台北市消防局表示，凌晨3時13分接獲民眾報案，指萬華區西園路二段52巷內起火，警消到場後發現，現場是一棟4層樓民宅（加蓋5樓）起火，緊急派出18輛水箱車、2輛雲梯車、3輛特種車、4輛救護車及73名消防員前往撲救。

火勢形成陣陣濃煙，有民眾說，經過西門町商圈都能聞到煙味，整條路上都一片霧濛濛。