北市萬華暗夜竄惡火 1人「無法辨性別」命喪火場

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

北市萬華區西園路二段巷內一處民宅今晨3時許發生火災，警消獲報趕赴現場撲救，目前已將火勢撲滅，但初估民宅4、5樓內原本至少有2名住戶，已發現一名無法辨別性別的死者，警消仍正搜索現場當中。

台北市消防局表示，凌晨3時13分接獲民眾報案，指萬華區西園路二段52巷內起火，警消到場後發現，現場是一棟4層樓民宅（加蓋5樓）起火，緊急派出18輛水箱車、2輛雲梯車、3輛特種車、4輛救護車及73名消防員前往撲救。

火勢形成陣陣濃煙，有民眾說，經過西門町商圈都能聞到煙味，整條路上都一片霧濛濛。

據悉，起火民宅4、5樓為同一屋主所有，包含一名90多歲、行動不便的老翁在內，初判有2名住戶在屋內，警消在3時許撲滅火勢，隨即展開搜救，在4樓發現一具無法辨別性別的屍體，正持續搜索當中，確切起火原因仍有待釐清。

警消獲報趕赴現場撲救，目前已將火勢撲滅。記者李隆揆／攝影
警消獲報趕赴現場撲救，目前已將火勢撲滅。記者李隆揆／攝影
警消獲報趕赴現場撲救，目前已將火勢撲滅。記者李隆揆／攝影
警消獲報趕赴現場撲救，目前已將火勢撲滅。記者李隆揆／攝影

北市 西門町

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