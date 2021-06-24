女路邊擺攤遭檢舉開罰 大林鎮長霸氣宣布：罰單我來繳

嘉義縣大林鎮一名29歲吳姓女子原本在大林夜市承租攤位販售小吃，遇到三級警戒，夜市宣布關閉，被迫移至路邊做生意，不料遭民眾檢舉，遭員警開罰1200元。女子申訴無門，轉而向大林鎮長簡志偉求助，簡表示明白對方難處，決定幫女子繳納1200元罰鍰。

吳女原本在大林夜市承租攤位販賣小吃，月初便將整年的租金繳畢，沒想到五月底全國進入三級警戒，夜市無預警關閉，吳女有家庭要養，無奈被迫將餐車移至大林鎮中興、水源路口。

上月24吳姓攤商遭民眾檢舉，遭大林分駐所依道路交通管理條例開罰1200元，他向員警反映能否撤回罰單，但警方表示紅單既已開出很難撤回，於是她轉向大林鎮長簡志偉求助。

簡志偉獲悉來龍去脈，決定幫吳女繳罰鍰，簡表示明白警方執法的難處，絕對不是蓄意刁難，他自己也曾經歷困苦，明白攤商難處，願意協助代為繳納罰鍰。

簡志偉說，如果日子過得去誰，願意承擔遭被罰風險在路邊擺攤，他不鼓勵鄉親挑戰公權力，但也擔心若三級警戒持續下去，「狗急跳牆」恐衍生許多社會問題。他表示近日大林清潔隊常有許多物品失竊，希望中央政府拿出魄力，早日解決疫情問題，還百姓一個安居樂業的生活。