賊偷遍雙北 趁半夜熟睡入侵住宅偷走所有錢包
19歲的林姓男子有多次偷竊前科，專趁店家不注意時，扒走店內的錢包或值錢物品，去年他看到早餐店內沒人，拿走放在店內的錢包。又專挑半夜時，悄入民宅中，偷走屋內錢包，得手兩次，並盜刷錢包中的信用卡。新北地檢署今偵結，依竊盜、偽造文書等罪嫌將他起訴。
檢警查出，家住樹林的19歲林姓男子在去年6月間，騎著機車經過板橋，看到一家早餐店裡剛好沒人，就進到店內拿走老闆的手拿包，裡頭有證件、提款卡與現金300元。
11月時，他在住家附近觀察，半夜2點多徒手破壞林姓男子家的門鎖，趁林姓男子一家熟睡時，進入林男家中，偷走錢包與現金1萬5千元，後來更盜用林男的信用卡，偽造林男的簽名，購買線上遊戲商品共6萬餘元。
隔沒幾天，林男又在樹林一帶行竊，在清晨5點多，趁紀姓男子及家人熟睡時，用打火機燒破紀男大門的紗窗，進到屋內行竊，偷走所有的錢包、手機及現金4000元。林男利用紀男的手機，上網購買6千元的線上遊戲點數。直到林男及紀男發現家中遭竊，才報警處理。
不過，林男並非首次犯案，他去年初也曾在台北的豆漿店、粉圓店行竊，都專挑店家在準備開店無人看守時行竊。林男遭逮後，承認所有犯罪事實，新北地檢署依竊盜、毀壞安全設備侵入住宅竊盜、偽造文書等罪嫌將他起訴。
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