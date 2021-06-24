LINE群組傳「南投疫情擴散」假音檔閃查證 埔里警逮2人

國內疫情尚未平靜，南投縣近日仍有零星確診個案，地方緊張，LINE群組內轉傳假訊息狀況多，甚至不僅張貼文字，還改以語音訊息傳發縣內疫情擴散等不實消息，警方循線追查貼文者為彭姓、謝姓縣民，依法將造謠2人分別移送檢方偵辦。

埔里警分局偵查隊網路巡邏發現，近期埔里地區接連有不同民眾在不同LINE群組分享流傳「埔里疫情擴散，某家族成員20餘人全部確診」、「新冠肺炎疫情傳染擴散，醫護接觸均受感染，新聞都未報導」等不實訊息，引發民眾關注。

埔里警分局指出，疫情期間屢有民眾分享錯誤訊息，甚至誇大造謠等狀況，地方LINE群組分享流傳縣內疫情擴散的謠言變本加厲，分享方式更變成轉發語音訊息，藉此閃避能依文字查證美玉姨、防詐達人等第三方平台，讓長輩更容易被騙。

經追查確認分別是，17日下午1時謠傳轉貼文字及語音訊息聲稱「埔里有家庭群聚染疫」為埔里彭姓男子所為，20日下午6時以語音訊息謊稱「醫護染疫釀院內群聚」的則為仁愛鄉謝姓男子，依法分別在21、22日通知彭、謝2人到案說明。

而彭、謝2人到案後均聲稱是在其他群組看到人有轉貼，想說要提醒其他人才好心轉貼，不知道這樣犯法；但其行為仍違反「特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」、「傳染病防治法」等相關規定，訊後仍依法將2人函送南投地檢署偵辦。

埔里警分局長方秋梅再次呼籲，接獲來源不明或未經證實疫情訊息時，可查詢有無相關新聞披露，或透過My Go Pen、美玉姨、事實查核中心、LINE訊息查證、趨勢科技防詐達人等第三方訊息查證平台，勿私自臆測及散布訊息，以免觸法。