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古坑1男失手傷友致不治 鄰居聞訊吃驚：怎麼這麼嚴重
雲林縣古坑鄉一名陳姓男子昨晚酒後失手打傷同住室友石姓男子，造成石男送醫搶救後不治，由於頭部有外傷，但致命傷為何仍待釐清，全案由檢警深入調查中。
據了解，36歲陳姓男子與38歲石姓男子是朋友關係，一起從中部地區到雲林工作、租屋，都是除草包商受雇的工人，２人白天工作，晚上回到租屋處後偶爾會一起喝酒。
鄰居透露，2男平常酒後發生過數次一言不合起爭執的情況，但都沒有像這次大打出手「傷人演變成殺人」，左鄰右舍聞訊時都大吃一驚。
據悉，2男昨晚在租屋處喝酒，酒後一言不合發生衝突，疑是在爭吵過程中，石男遭陳男拿酒瓶打傷，陳晚間10時許報案，救護人員到場時石男倒臥屋內、呈現昏迷，隨即施以CPR並緊急送往台大醫院雲林分院搶救，晚間11點半不治。
警方獲報到場後封鎖案發現場採集跡證，並將陳男帶回警局製作筆錄，檢方今天中午相驗以釐清案情。
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