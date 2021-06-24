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影／疑債務糾紛 二男開車遭3車包夾持刀棍痛毆強押上車

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市二名男子今天駕駛白色豐田汽車遭3車包夾，衝撞對方其中一輛白色BMW汽車企圖逃跑不成，反遭對方多人涉嫌持刀棍痛毆強押上車，新店警方獲報於案後3小時後速逮6人，仍有3人在逃。據了解，雙方疑似債務糾紛起衝突，詳細事發原因有待警方進一步調查釐清。

今天上午近9時，新北市警方獲報在新店區民權路42巷內，發生多人持槍及刀棍，涉嫌砸車押走兩名男子的衝突事件，新店偵查隊會同轄區江陵派出所員警共 17人趕抵現場時，只見一輛白色豐田及一輛BMW汽車，車身及車窗多處毀損，但不見人影，現場還遺留開山刀一把及多處血跡，警方並在BMW車內搜出瓦斯空氣槍1把、手機3支，豐田汽車內找到疑似被害人41歲林姓男子的身分證。

目擊證人向警方表示，當時看見有多人持刀棍下車砸車並強行帶走二人，警方調閱監視器發現被害的林姓男子及另一名受害人，遭眾人押上另外兩輛汽車，分別沿往新店區民族路及復興路方向逃逸。

新店警方循線追查，今天中午已逮到6名涉案男子到案，據了解，被押走的兩名被害人，已在半路被丟包，其中林姓男子因遭毆傷已被送至雙和醫院就醫，另一名被害人被丟包後仍下落不明，警方目前仍在找尋中。據了解，雙方疑似因債務問題起衝突，確實案發原因，有待警方進一步調查釐清。

疑債務糾紛，新北市二名男子今天遭3車包夾，前後衝撞逃跑不成，反遭對方多人涉嫌持刀棍痛毆強押上車，新店警方獲報速逮6人。記者王長鼎／翻攝
疑債務糾紛，新北市二名男子今天遭3車包夾，前後衝撞逃跑不成，反遭對方多人涉嫌持刀棍痛毆強押上車，新店警方獲報速逮6人。記者王長鼎／翻攝
疑債務糾紛，新北市二名男子今天駕駛白色豐田汽車遭3車包夾，衝撞逃跑不成，反遭對方多人涉嫌持刀棍痛毆強押上車，新店警方獲報速逮6人。記者王長鼎／翻攝
疑債務糾紛，新北市二名男子今天駕駛白色豐田汽車遭3車包夾，衝撞逃跑不成，反遭對方多人涉嫌持刀棍痛毆強押上車，新店警方獲報速逮6人。記者王長鼎／翻攝
疑債務糾紛，新北市二名男子今天駕駛白色豐田汽車遭3車包夾，衝撞對方白色BMW汽車逃跑不成，反遭對方多人涉嫌持刀棍痛毆強押上車，新店警方獲報速逮6人。記者王長鼎／翻攝
疑債務糾紛，新北市二名男子今天駕駛白色豐田汽車遭3車包夾，衝撞對方白色BMW汽車逃跑不成，反遭對方多人涉嫌持刀棍痛毆強押上車，新店警方獲報速逮6人。記者王長鼎／翻攝
疑債務糾紛，新北市二名男子今天遭3車包夾，前後衝撞逃跑不成，反遭對方多人涉嫌持刀棍痛毆強押上車，新店警方獲報速逮6人。記者王長鼎／翻攝
疑債務糾紛，新北市二名男子今天遭3車包夾，前後衝撞逃跑不成，反遭對方多人涉嫌持刀棍痛毆強押上車，新店警方獲報速逮6人。記者王長鼎／翻攝
疑債務糾紛，新北市二名男子今天遭3車包夾，前後衝撞逃跑不成，反遭對方多人涉嫌持刀棍痛毆強押上車，新店警方獲報速逮6人。記者王長鼎／翻攝
疑債務糾紛，新北市二名男子今天遭3車包夾，前後衝撞逃跑不成，反遭對方多人涉嫌持刀棍痛毆強押上車，新店警方獲報速逮6人。記者王長鼎／翻攝

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