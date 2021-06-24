北市打火英雄為搶推廣績效詐領警報器 被依貪汙罪起訴

台北市府消防局前八德分隊員范峻恩，為爭取推廣住宅用火災警報器績效、獲記嘉獎，涉偽造245個安裝警報器的民眾身分，將價值超過5萬元的警報器帶回自家倉庫藏放，另外因為發放對象重複，還把其他同仁的5筆績效竄改刪除，台北地檢署今天依貪汙等罪將范起訴。

這幾年住宅火警造意外頻傳，造成民眾死傷，北市府針對未設置火警自動警報設備的住宅，只要填寫申請表，經審查無誤，每1戶可補助、安裝1組住宅用火災警報器。

據調查，范峻恩因發現挨家挨戶安裝，容易被民眾拒絕，但又不想績效輸給其他同仁，涉在2018年到2019年間，任職消防局救災救護大隊松山中隊八德分隊期間，利用身分證產生器，隨機捏造民眾資料填寫申請書，再自行審查填表，詐得市府補助的245組住警器，價值5萬多元。

范峻恩被抓包後，一度被下令禁止從事相關業務，不過2020年，范又有機會參與推廣住警器，安裝5組後，才發現和同事回報的資料重複，竟直接刪除同事的紙本和電腦績效成績，改成自己的。