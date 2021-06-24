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影／七旬迷途翁只記得兒子生日 警破解生日密碼送團圓

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市七旬郭姓老翁外出運動忘記回家的路，在店門口外徘徊，面對員警詢問老翁一問三不知，只清楚說出兒子生日，但警方怎麼查都查無相關年紀男子，員警靈機一動「老人家都記農曆生日」，以農曆換算，果真破解生日密碼，順利聯繫上郭翁兒子，送郭姓老翁返家。

前天下午1時許，一名老翁在北屯區環中東路與東山路口店家外徘徊，店家見老翁衣服被雨淋濕，疑似找不到回家的路，趕緊報警。

台中市警察局第五分局東山所員警邱國峰、方偉光到場，得知老翁獨自外出運動，走遠了竟想不起回家的路，老翁與兒子同住，但詢問老翁其兒子姓名、住哪？老翁回答不出來，唯獨說得出兒子的生日。

員警以轄區警政相關系統比對資料，卻查無符合老翁兒子的名單，員警靈機一動，想到老人家都是記孩子的農曆生日，經過換算，確定數十筆資料中，其中一筆的郭男生日與老翁所提日期相符，立即電話聯繫家屬。

家屬接獲電話，隨後到派出所接75歲郭姓老父，郭翁兒子感謝警方在半小時內找回父親，下雨天很擔心父親隻身在外，還好平安無事。

第五分局分局長林沐弘呼籲，民眾應多注意家中年長者，尤其是有失智方面傾向，應配戴愛心手錬或於衣物可見處標示其姓名電話，以利民眾或警方儘速協助找到回家的路。

七旬郭姓老翁(中)獨自外出運動卻忘記回家的路，所幸郭翁記得兒子(右)農曆生日，警方以警政系統聯繫上家屬，送老翁返家。記者林佩均／翻攝
七旬郭姓老翁(中)獨自外出運動卻忘記回家的路，所幸郭翁記得兒子(右)農曆生日，警方以警政系統聯繫上家屬，送老翁返家。記者林佩均／翻攝
七旬郭姓老翁獨自外出運動卻忘記回家的路，所幸郭翁記得兒子農曆生日，警方以警政系統聯繫上家屬，送老翁返家。記者林佩均／翻攝
七旬郭姓老翁獨自外出運動卻忘記回家的路，所幸郭翁記得兒子農曆生日，警方以警政系統聯繫上家屬，送老翁返家。記者林佩均／翻攝
七旬郭姓老翁(左)獨自外出運動卻忘記回家的路，所幸郭翁記得兒子(中)農曆生日，警方以警政系統聯繫上家屬，送老翁返家。記者林佩均／翻攝
七旬郭姓老翁(左)獨自外出運動卻忘記回家的路，所幸郭翁記得兒子(中)農曆生日，警方以警政系統聯繫上家屬，送老翁返家。記者林佩均／翻攝

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