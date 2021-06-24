火燒車意外頻傳！勿讓鋰電池變定時炸彈

台南市新營區民治路昨天下午4點多發生小貨車汽車火警，消防人員初步調查，疑似後座堆置電動工具鋰電池引燃。台南市消防局今天呼籲民眾，汽車內避免放置如鋰電池、行動電源、打火機、酒或火柴及煤油等會因受熱而發生爆炸或引燃物品。

台南市新營區民治路，昨天下午4點多發生自小貨車火警，據民眾報案全面燃燒，車上人員已下車脫困，火勢由民眾拉水線撲滅。男駕駛額頭輕傷要自行就醫拒送。

由於鋰電池在使用上越來越普及，大至電動車輛，小至手機，皆以鋰電池為電力來源。除電動機車電池交換站充電池起火案件外，台南市曾發生數起電動車、行動電源、充電池等鋰電池相關產品火災案例。

消防員說，鋰電池正常使用並不會突然爆炸，會起火燃燒主要有3種異常狀態，第一為電池過充、第二為外部短路、第三為內部短路，為防範使用鋰電池發生火災，在使用鋰電池上，務必注意幾點事項，以確保安全：

火災預防科人員建議，民眾購買鋰電池時認明具有商品安全標章鋰電池產品。使用前要詳閱產品說明書，並依照指示安全使用。避免在陽光直射、高溫等環境充電，周遭亦避免放置可燃物。完成充電時記得移除充電電源，避免過充導致危險。使用時勿過度放電，以免降低電池壽命。鋰電池產品嚴禁敲打、摔碰及撞擊。攜帶時避免金屬物品接觸電池兩極造成短路。