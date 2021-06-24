古坑2男酒後衝突1人被酒瓶打到傷重不治 檢警勘驗偵辦

雲林縣古坑鄉昨晚驚傳傷人致死案，2名男子酒後口角，其中1人被打傷後送醫搶救不治，檢警深入調查中；據了解，死者頭部有外傷，但是否為致命傷仍待釐清。

據了解，36歲陳姓男子與38歲石姓男子昨晚在公司宿舍喝酒，酒後一言不合發生衝突，2人在爭吵過程中，石男疑遭陳男拿酒瓶打傷，陳於晚間10時許報案，救護人員到場時石男倒臥屋內、呈現昏迷，隨即施以CPR並緊急送往台大醫院搶救，但最終仍不治。

據悉，2男為除草工，因工作來到雲林，疫情期間因沒有外出，昨晚待在宿舍喝酒，但因起口角而拳頭相向，沒想到發生憾事。

據了解，當時現場沒有目擊者，陳男待在現場，但因當時未酒醒，只稱記得有與石男發生爭執，其他事情無法明確表述。