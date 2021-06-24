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緝捕咬傷女童的惡犬 嘉義縣動保員樹上埋伏4天
嘉義縣家畜疾病防治所日前獲通報，中埔鄉有名女童臉部遭流浪狗咬傷，傷口約5公分，家畜所動保員看到女童臉傷，氣憤發誓一定要抓到傷人犬隻，歷經4天努力，動保員埋伏犬隻常出沒路線樹上3小時，終於抓到傷人惡犬。
家畜所說，5月底獲報中埔鄉同仁村有女童遭犬隻咬傷，動保員火速抵達現場，通報人鐘姓女子說，傷人流浪犬突然就出現社區附近，會到家中吃飼養犬隻飼料，研判是遭棄養犬隻，警覺性很高，不明原因攻擊家中4歲小女孩。
家人聽到小女孩嚎啕大哭才知道被狗咬傷，立即送醫縫合，卻小女孩臉頰留下5公分傷口，額頭也遭咬傷，動保員看到小女孩傷口氣憤不已，誓言一定要抓到傷人犬隻。
這隻流浪狗警覺高，動保員使用誘捕籠放食物誘捕，但犬隻不進籠，反而撞翻誘捕籠吃到裡面食物，活動路線多變，還會觀察環境狀況是否安全才離開。
動保員為捕捉，一度躲藏其出沒路線旁樹上3小時，因樹葉太茂密差點就要用吹箭捕抓到，也一度搜尋到晚間近9點，動保員不放棄，鐘姓女子感動買晚餐、切西瓜給大家吃，經4天努力，經村民與動保人士合作助終於逮到傷人惡犬，讓村民都鬆一口氣。
鐘女說，看到公務員如此認真態度很感動，感謝動保員。家畜所長林珮如表示，棄養流浪犬衍生社會問題，抓不勝抓，絕育速度趕不上民棄養，依動物保護法棄養動物可罰3萬元以上15萬元以下罰鍰，呼籲民眾勿棄養毛小孩，查獲將重罰。
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