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台北2女1男組車手南下犯案 詐騙老翁78萬高雄警逮人

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄王姓老翁接獲詐騙集團來電，被指涉及洗錢防制法，王翁驚慌下提領78萬元台幣給車手彭姓女子，直到隔天告知家人才驚覺受騙報警；轄區警方新興分局獲報後，陸續逮到彭女及共犯陳姓男子、李姓女子，昨依詐欺罪嫌送辦。

據了解，住在台北市的李女（28歲），分別介紹友人彭女（30歲）、陳男（29歲）入行當車手賺錢。本月3日詐團謊稱「中華電信專員」，藉口王翁（61歲）名下電話遭冒用，涉及洗錢刑案，要求王從銀行領出78萬元，並於當天下午5點在前金區光復二街將金額轉交給彭女。

案經王翁察覺有異狀，隔天告訴家人後才向轄區新興分局自強路派出所報案，警方沿途調閱監視器拼湊詐團車手行蹤，發現彭女、陳男等人從台北搭火車南下台南投宿旅館後，再改搭計程車到高雄與被害人面交。

警方陸續北上台南逮捕彭女、陳男2人，再經過2人供詞查到引介2人入行的李女。彭女等人供稱，詐得的佣金1萬元已全數花光，全案昨依刑法詐欺罪嫌函送高雄地檢署偵辦。

彭女等人自台北搭火車南下台南，再轉搭計程車到高雄犯案。記者邱奕能／翻攝
彭女等人自台北搭火車南下台南，再轉搭計程車到高雄犯案。記者邱奕能／翻攝
彭女等人自台北搭火車南下台南，再轉搭計程車到高雄犯案。記者邱奕能／翻攝
彭女等人自台北搭火車南下台南，再轉搭計程車到高雄犯案。記者邱奕能／翻攝
彭女等人自台北搭火車南下台南，再轉搭計程車到高雄犯案。記者邱奕能／翻攝
彭女等人自台北搭火車南下台南，再轉搭計程車到高雄犯案。記者邱奕能／翻攝

車手 詐欺 洗錢

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