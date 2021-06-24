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影／17歲少年無照騎車撞垃圾車亡 父：只知他去朋友家

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市北投區昨晚發生一起死亡車禍，無照騎車的17歲王姓少年行經洲美街撞上正要迴轉的一輛垃圾車，王傷勢嚴重，被送醫搶救1小時後不治。警方從監視器初步判斷，垃圾車駕駛江姓男子並無違規迴轉，而王直行車速蠻快，詢後將依過失致死罪嫌將江送辦。

警方調查，王男昨天晚上10點半，騎車行經洲美街撞上正要迴轉的垃圾車，王摔車倒地，當場失去呼吸心跳，送醫搶救不治；雙方均無酒駕。

王男父親接到噩耗跟警方說，只知道兒子要去朋友家，但不知兒子騎車出門。

警方從監視器初步判斷，垃圾車駕駛江男（63歲）當時並無違規迴轉；王騎車車速蠻快，已報請檢察官相驗遺體，將依過失致死罪嫌將江送辦，後續肇事責任由交通大隊進一步釐清。

北投昨晚發生死亡車禍，17歲無照騎車少年撞上迴轉的垃圾車身亡。記者蔡翼謙／翻攝
北投昨晚發生死亡車禍，17歲無照騎車少年撞上迴轉的垃圾車身亡。記者蔡翼謙／翻攝
北投昨晚發生死亡車禍，17歲無照騎車少年撞上迴轉的垃圾車身亡。記者蔡翼謙／翻攝
北投昨晚發生死亡車禍，17歲無照騎車少年撞上迴轉的垃圾車身亡。記者蔡翼謙／翻攝

垃圾車 監視器 北投

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