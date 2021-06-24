男郵局前接詐騙電話險上當 警聽關鍵字保住百萬存款
66歲劉姓男子在谷關郵局前接獲詐騙電話，指稱他欠繳上萬元電信費，且帳戶涉販毒金流往來，要求將存款轉到指定帳戶清查，正好被巡邏員警聽到關鍵字，發現內容與匯款有關，經了解及時阻詐，保住劉男百萬存款。
台中市警局和平分局谷關派出所警員陳冠洲、劉家均，昨天上午10時30分巡邏時，見劉男在谷關郵局前講電話，隱約聽到劉男對話內容與匯款有關，員警請劉男前往派出所進一步釐清案情時，劉男在派出所內還持續接到詐騙集團催促匯款電話，並叮嚀這是偵辦中的案件，要絕對保密，不可以告訴家人，讓在場員警哭笑不得。
劉男表示，他22日晚上接獲自稱中華電信客服人員電話，稱他欠繳上萬元電信費，不久又接到自稱檢調的電話，稱他帳戶涉嫌與毒販有金流往來，須將存款及外地匯入的投資收益轉帳至指定帳戶，予以清查，才能免遭刑責，劉男半信半疑，又擔心積蓄遭凍結，不知如何是好，幸員警及時說明解惑，他才不致受騙。
谷關派出所所長王繼生表示，近日谷關地區已有許多民眾接獲相同手法的詐騙電話，甚至還曾打到派出所詐騙，員警也在和平地區各通訊軟體群組廣發相關訊息加強宣導，提醒民眾不要上當，不料昨天就差點發生民眾遭詐騙情事。
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