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台南67歲老人漂浮橋下水面發現已無呼吸心跳 送醫不治
67歲吳姓老先生疑因久病厭世，今天凌晨零點30分，被人發現浮在台南市中西區中華西路及民生路口橋下水面，消防人員獲報將他救起時，已無呼吸心跳，送醫仍不幸死亡。
今天凌晨約零點30分，警方接獲民眾報案，有人在中西區橋上要跳水，轄區巡邏員警也接獲通報，到新臨安橋周遭尋找，但遍尋新臨安橋周遭皆未發現，
警方再透過緊急協尋，查詢其最後發話位置，終於中西區中華西路及民生路口橋下發現吳浮於橋下水面上，立即通知消防隊前來救援，將他打撈至地面後，吳已無呼吸心跳，現場緊急救援後即送往醫院救護仍不幸過世。
據了解，吳多年來病痛纏身，疑因久病厭世，生前留下遺書，透露輕生念頭。
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