宮廟金紙竄火煙 民誤以為豐原思夢樂商場起火
台中市消防局今早接獲豐原區日系商場思夢樂火警，警消到場查看卻沒有發現火煙，經查證，是一旁宮廟在金爐桶燃燒金紙引濃煙，因報案人在豐原醫院高樓層，俯視見思夢樂頂樓竄出濃煙，誤以為起火報警，虛驚一場。
今早9點24分，台中市消防局接獲民眾報案，指豐原區保康路上日系商場思夢樂頂樓起火，消防局不敢大意，派出豐南、豐原分隊到場，消防人員卻查無火煙。
經警方向報案人查證，原來報案人在豐原醫院高處俯視，見思夢樂頂樓竄出濃煙，以為商場頂樓起火報警。9點39分，消防局回報未發現火煙，勤務返隊。
擔心附近起火，員警巡邏查看，原來是180公尺旁一間宮廟正在金爐桶內燃燒金紙，角度問題才讓報案人誤以為是思夢樂頂樓起火，虛驚一場。
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