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按摩店偷營業辯客人是阿嬤 8旬婦自爆「來抓龍」露餡

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄苓雅區廣東二街一家按摩店，昨天中午大門敞開接客被警方臨檢抓包，但蘇姓業者喊冤，稱店內的86歲陳婦是他「阿嬤」，沒想到陳婦卻自爆「只是買完菜才進來按摩」，當場露餡；蘇姓業者未依防疫規定停業，警方最後依傳染病防治法告發，面臨6至30萬元罰鍰。

昨天中午11時40分許，苓雅分局民權路派出所員警接獲通報後，到廣東二街的這家推拿店盤查，剛到門口就發現大門敞開，按摩椅上坐著陳姓婦人，由蘇姓業者幫陳婦服務，警方在店外完成蒐證後上門查緝。

當時正幫陳婦腳底按摩的蘇男嚇得跳起來，急忙稱陳婦是他「阿嬤」不是客人，但一旁的陳姓婦人見警方詢問資料，準備開罰時，卻突然自爆「只是買完菜才進來按摩」，當場露餡自己是按摩店客人。

最後蘇男見警方全程錄影，乖乖配合警方稽查，蘇男無奈說，「之前都會把鐵門放下來，今天下雨看阿嬤不方便才把鐵門打開，沒想到剛好就遇到警察上門取締」。

昨日中央流行疫情指揮中心宣布全台三級警戒延長至7月12日，按摩店須依規定停業，警方完成蒐證並抄錄資料後，昨依傳染病防治法告發，蘇男面臨6萬至30萬元罰鍰。

警方到場時蘇男還在幫陳姓婦人按摩，起初辯稱客人是他阿嬤，後來陳婦自爆是剛買完菜順便抓龍，當場露餡是客人。圖／讀者提供
警方到場時蘇男還在幫陳姓婦人按摩，起初辯稱客人是他阿嬤，後來陳婦自爆是剛買完菜順便抓龍，當場露餡是客人。圖／讀者提供
警方到場時蘇男還在幫陳姓婦人按摩。圖／讀者提供
警方到場時蘇男還在幫陳姓婦人按摩。圖／讀者提供

按摩 阿嬤 廣東

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