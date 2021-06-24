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住宅慣竊改偷店家連犯3案 頭份警守株待兔警追捕中負傷

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

疫情期間67歲陳姓住宅慣竊改偷店家，2星期內在苗栗縣頭份市連犯3案，犯案手法如出一輒，警方組專案小組鎖定在他藏身處埋伏，守株待兔昨天凌晨逮捕，追捕過程中，頭份警察派所所長林煥然右手掌受傷縫4針，全案移送苗栗地檢署，檢察官聲請羈押獲准。

頭份警方近2星期接獲數件機車失竊及店家遭竊報案，手法均是竊嫌騎自行車涉嫌偷竊機車後，再騎贓車侵入打烊後的店家涉嫌竊盜，製造斷點增加警方偵辦的困難度，頭份分局長何孟宗指示偵查隊、頭份派出所成立專案小組全力偵辦，調閱監視器鎖定陳姓男子涉有重嫌。

專案小組查出陳男犯案後，放置作案衣服、安全帽及自行車的地點，辦案人員在附近埋伏，6月22日深夜11點多發現陳男移動自行車，研判可能再度犯案，員警兵分多路，除繼續埋伏，並到可能犯案處搜尋，希望可以跟監查獲現行犯。

警方表示，陳男23日凌晨零點40分騎贓車帶著菸品22條、洋酒4瓶贓物回到埋伏處所，看見專案小組員警拔腿就跑，躲進路旁草叢，員警從後追趕逮捕，休假中的頭份派出所長林煥然主動協助埋伏、逮捕，過程中林煥然右手掌受傷縫合4針，還好並無大礙。

警方查出陳男在頭份市涉嫌3輛機車及3間店家竊案，他平日在苗栗、頭份、竹南等地以侵入住宅竊盜犯案模式維生，近來疫情升溫，民眾都宅在家，他變更作案目標，等待營業的店家打烊後再侵入竊盜財物，全案偵訊後將依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

何孟宗表示，侵入住宅竊盜案件對民眾人身安全及財產造成嚴重威脅及恐懼，縣警察局要求比照重大刑案全力偵辦，呼籲民眾除做好住宅防竊措施，店家也要注意打烊時，務必檢查門窗，建議裝設監視器或加裝保全，鄰居也要發揮守望相助精神，讓宵小無機可乘。

苗栗縣警局頭份分局守株待兔，23日凌晨逮捕陳姓男子，他涉嫌多起竊案。圖／頭份警察分局提供
苗栗縣警局頭份分局守株待兔，23日凌晨逮捕陳姓男子，他涉嫌多起竊案。圖／頭份警察分局提供
苗栗縣警局頭份分局頭份警察派所所長林煥然23日凌晨追捕陳姓竊嫌，右手掌受傷縫4針。圖／頭份警察分局提供
苗栗縣警局頭份分局頭份警察派所所長林煥然23日凌晨追捕陳姓竊嫌，右手掌受傷縫4針。圖／頭份警察分局提供

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