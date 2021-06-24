雲林民宅清晨火警2人送醫 其中六輕男員工被濃煙嗆昏

雲林縣麥寮鄉興華村一民宅，今天清晨起火，一樓濃煙往二樓竄，致使睡在二樓的一男一女受困，報案的鄰居說，樓上好像有人呼救。消防員冒著濃煙上二樓把兩人救下，兩人其中一人意識較清楚，另一人昏迷，已送醫急救中。

麥寮興華村村這棟民宅一樓，今天清晨六時三十分一樓冒出濃煙，隔壁鄰居從一樓鐵捲門發現冒煙，且二樓微微聽到有求救聲，趕緊報案，消防車很快趕到，架水線進入一樓救火。