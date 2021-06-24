快訊

年齡不符！兩名16歲護專生打AZ 發文「希望隔天不要死在家裡」

德國政商全力封殺的「下一個德意志女總理」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林民宅清晨火警2人送醫 其中六輕男員工被濃煙嗆昏

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣麥寮鄉興華村一民宅，今天清晨起火，一樓濃煙往二樓竄，致使睡在二樓的一男一女受困，報案的鄰居說，樓上好像有人呼救。消防員冒著濃煙上二樓把兩人救下，兩人其中一人意識較清楚，另一人昏迷，已送醫急救中。

麥寮興華村村這棟民宅一樓，今天清晨六時三十分一樓冒出濃煙，隔壁鄰居從一樓鐵捲門發現冒煙，且二樓微微聽到有求救聲，趕緊報案，消防車很快趕到，架水線進入一樓救火。

得知二樓有人受困，以水柱壓制濃煙後，消防員背空氣瓶登上二樓，把疑要逃生被濃煙嗆倒在地的周姓男子和蘇姓女子救下，男生呈現昏迷，女生還對聲音有反應，兩人被緊急送醫急救，據了解，這名嗆傷男生在六輕上班，兩人經送醫搶救已清醒，起火原因調查中。

麥寮鄉一民宅清晨起火，兩人被被濃煙嗆傷，原因待查。記者蔡維斌／翻攝
麥寮鄉一民宅清晨起火，兩人被被濃煙嗆傷，原因待查。記者蔡維斌／翻攝

消防員 六輕

延伸閱讀

影／嘉義市義教街住宅4樓火警 火勢已控制15人撤出

可供救火一個月！Tesla Model S 車禍火警 救火所需用水量遠超乎想像

六輕萬人普篩今晚結束 報告出爐連醫師都驚喜

影／北車台北地下街突冒濃煙 消防隊急疏散

相關新聞

台二線大車對撞 貨車斷頭3人傷

林姓男子昨天中午駕駛貨櫃車沿台二線行駛，在東北角龍洞路段疑偏離車道，與對向張姓駕駛的大貨車對撞，巨大撞擊造成大貨車車頭與...

住宅慣竊改偷店家連犯3案 頭份警守株待兔警追捕中負傷

疫情期間67歲陳姓住宅慣竊改偷店家，2星期內在苗栗縣頭份市連犯3案，犯案手法如出一輒，警方組專案小組鎖定在他藏身處埋伏，...

雲林民宅清晨火警2人送醫 其中六輕男員工被濃煙嗆昏

雲林縣麥寮鄉興華村一民宅，今天清晨起火，一樓濃煙往二樓竄，致使睡在二樓的一男一女受困，報案的鄰居說，樓上好像有人呼救。消...

六龜寶來土狗疑遭射殺 體內取出一鉛彈

高雄市六龜區寶來居民今天上午發現一隻黃黑色土狗疑遭不明外力殺害報案，警方及高雄市動保處人員到場，發現土狗往左側倒路邊，脖...

站國5維護平台抓違規 警遭疑取締合法性

一名員警日前在國道五號羅東交流道出口處值勤，他站在將近10米高的維護平台，手持相機逕行取締平面道路的違規車輛，畫面被人拍...

影／八旬翁騎機車硬闖國道內線 民眾嚇壞國道警即時攔截

國道一號北向251公里今天下午5時06分，一名81歲林姓駕駛延國道一號北向大林交流道出口匝道逆向行駛於內線車道往南行駛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。