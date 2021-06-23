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站國5維護平台抓違規 警遭疑取締合法性

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

一名員警日前在國道五號羅東交流道出口處值勤，他站在將近10米高的維護平台，手持相機逕行取締平面道路的違規車輛，畫面被人拍照PO上網，引發不少議論聲浪，有人認為員警危險執法，也有人質疑合法性。對此，國道第九大隊巡官魏廷珈表示，當日是在執行未繫安全帶取締，並無違反相關規定。

國道警察的常態性測照勤務，包含取締測速、未繫安全帶者。國道第九大隊說明，該照片地點為國道五號羅東交流道南下45.5公里處一個維護平台，匝道口僅會舉發未繫安全帶車輛。

由於國道五號為高架設計，適合執法的避車彎路段並不多，國道第九大隊指出，該維護平台位在制高處且四周皆有護欄保護，與路肩相比，是較為安全的執法處所，同時也呼籲用路人，務必繫上安全帶，以維護自身安全。

民眾吳小姐說道，「如果自己遵守交通規則，就不會怕警察抓。」對於員警站高處取締違規，她直呼有點驚險，而宜蘭縣議員陳鴻禧則認為，員警得要注意自身值勤的安全。

民眾未繫安全帶遭警方取締。圖／記者林佳彣翻攝
民眾未繫安全帶遭警方取締。圖／記者林佳彣翻攝
員警站在國道五號一處維護平台，手持相機抓違規，遭疑取締合法性。圖／記者林佳彣翻攝
員警站在國道五號一處維護平台，手持相機抓違規，遭疑取締合法性。圖／記者林佳彣翻攝

國道 警察 羅東

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