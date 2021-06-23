三星梨農遇劫喪命今解剖 初判車禍非死亡主因

宜蘭縣三星鄉18日發生2死命案，63歲鄭姓梨農騎車遭撞，疑似再受刀傷，送醫不治。法醫研究所今天解剖其遺體，臉部到後頸的傷口可能為致命傷，初步認為車禍並非死亡主因。

鄭男案發日早上騎車外出，半路遭到69歲王姓男子埋伏尾隨，還從後頭追撞倒地，涉案王嫌後來在紅柴林產業道路附近樹林間輕生，現場未留下遺書，但警方有尋獲一把刀。

法醫研究所今天派員解剖，鄭姓死者家屬也到場，神情哀傷。據了解，鄭男身上有3處明顯傷勢，臉部到後頸應是致命傷，手臂還有2處傷口，辦案人員研判不排除是因擋刀造成。