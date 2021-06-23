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散布陸軍化學兵用劇毒藥假訊息 調查局溯源逮13人送辦

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

疫情嚴峻，指揮中心今宣布三級警戒維持至7月12日，調查局掌握情資顯示，5月14日疫情升溫時，網路謠傳陸軍化學兵將使用劇毒藥劑、針對雙北地區進行全面消毒假訊息，資安站追蹤該訊息散布軌跡達第15層，甚至連今金門外島都有，經溯源共查獲13人到案，其中以新北市占8人比例最高，上月依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」等罪送辦。

臉書、LINE在5月14日謠傳，「今天晚上務必將家中的門窗關緊，尤其是陽台的門窗，因為新北市與台北市在星期五和星期六兩天，會有陸軍化學兵群來進行全面消毒，什麼時候消毒到哪裡無法預知，所以請大家這兩天都要謹慎，這兩天也不要買路邊攤或是面對馬路邊開放式廚房的餐飲及食物，因為化學兵群的藥劑非常毒，不知該店家在消毒後，是否有仔細清潔，請大家這三天吃外食要小心謹慎」等不實訊息。

由於此假訊息引發雙北地區居民與商家恐慌，造成國人誤解政府防疫作業，調查局台北市調查處旋即立案偵辦，經查散布管道經由家長會群組、家族群組、百貨群組、宮廟群組擴散，源頭集中於台北、新北與金門地區，因此協調台中及福建調查處共同偵辦。

調查發現，假訊息以北部黃姓女子為起點，經向上層層追溯散布軌跡，發現分享、轉傳及散布的涉嫌人共有13名，陸續約談相關人到案說明；被告均表示，因誤信為真且未經查證，即透過臉書及LINE等社群平台散布，詢後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」及「社會秩序維護法」移送台北地檢署偵辦。

網傳陸軍化學兵使用劇毒藥假訊息。圖／調查局提供
網傳陸軍化學兵使用劇毒藥假訊息。圖／調查局提供

假訊息 紓困振興

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