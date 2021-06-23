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影／台2線大車對撞！車頭墜邊坡 夫妻檔一度受困
林姓男子今午駕駛貨櫃車沿台2線往基隆方向行駛，在東北角龍洞路段疑偏離車道，與對向由張男駕駛的大貨車對撞，兩車都嚴重受損，大貨車車頭與車身脫離，墜落邊坡下方3公尺。消防人員趕往救援，將受傷3人送醫脫險。事故原因由警方調查。
車禍發生後，兩車橫亙在台2線車道，造成龍洞路段全線中斷。公路總局和警方聯絡車行善後，找來吊車移走事故車輛，並清除散路車道物品，下午3點45分開放單線雙向行車，4點半左右解除交通管制，恢復正常行車。
新北市消防局「119」救災救護指揮中心今午12點半接獲報案，台2線指標88.5公里貢寮區龍洞路段，有2輛大車相撞，其中1輛曳引車拖運貨櫃，另1輛後方車斗裝運廢鐵材。
據了解，40多歲林男今天駕駛貨櫃車行經龍洞直線路段時，疑偏離車道，與對向張男駕駛的大貨車發生碰撞。兩車劇烈撞擊都失控，車頭嚴重受損，車身橫停在台2線上。
大貨車的車頭因與車身分離，墜落道路邊坡下方約3公尺處，開車的張男和坐在副駕駛座的妻子受困。消防人員到場救出3人，林和張都無大礙，僅手腳及身體多處擦挫傷。張妻傷勢較嚴重，四肢骨折，意識模糊，3人均送醫急救。
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