影／台2線大車對撞！車頭墜邊坡 夫妻檔一度受困

林姓男子今午駕駛貨櫃車沿台2線往基隆方向行駛，在東北角龍洞路段疑偏離車道，與對向由張男駕駛的大貨車對撞，兩車都嚴重受損，大貨車車頭與車身脫離，墜落邊坡下方3公尺。消防人員趕往救援，將受傷3人送醫脫險。事故原因由警方調查。

車禍發生後，兩車橫亙在台2線車道，造成龍洞路段全線中斷。公路總局和警方聯絡車行善後，找來吊車移走事故車輛，並清除散路車道物品，下午3點45分開放單線雙向行車，4點半左右解除交通管制，恢復正常行車。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心今午12點半接獲報案，台2線指標88.5公里貢寮區龍洞路段，有2輛大車相撞，其中1輛曳引車拖運貨櫃，另1輛後方車斗裝運廢鐵材。

據了解，40多歲林男今天駕駛貨櫃車行經龍洞直線路段時，疑偏離車道，與對向張男駕駛的大貨車發生碰撞。兩車劇烈撞擊都失控，車頭嚴重受損，車身橫停在台2線上。