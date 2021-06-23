開車窗亂喊救命 新北男子惡作劇遭罰3千元

邱姓男子日前搭乘友人轎車行經新北市新莊區時，開車窗大喊「救命」，警獲報趕緊出動救人，結果竟是惡作劇。新北地院三重簡易庭依違反社會秩序維護法，裁處邱男罰鍰3000元。

新北地方法院三重簡易庭裁定書指出，今年4月29日晚間8時許，邱姓男子搭乘王姓友人轎車行經新莊區中正路與新樹路口停等紅綠燈時，因嬉鬧而打開車窗大喊「救命」、「幫我報警」等語，引旁邊的機車騎士側目並報警。

警方疑發生擄人案，不敢大意，動員偵查隊及派出所員警展開救援，最後發現是惡作劇，將邱男依違反社會秩序維護法送辦。

法官認為，社維法中的「蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者」，處罰重點在於驚嚇他人已足，並不以意圖犯罪為構成要件，故邱男所為確實違反社維法，裁定罰鍰新台幣3000元，可抗告。