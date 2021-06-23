快訊

自購疫苗僅5、60萬劑 柯文哲納悶：發生什麼事？

統獨和解或自爆？西班牙特赦「加泰獨立建國犯」

開車窗亂喊救命 新北男子惡作劇遭罰3千元

中央社 / 新北23日電

邱姓男子日前搭乘友人轎車行經新北市新莊區時，開車窗大喊「救命」，警獲報趕緊出動救人，結果竟是惡作劇。新北地院三重簡易庭依違反社會秩序維護法，裁處邱男罰鍰3000元。

新北地方法院三重簡易庭裁定書指出，今年4月29日晚間8時許，邱姓男子搭乘王姓友人轎車行經新莊區中正路與新樹路口停等紅綠燈時，因嬉鬧而打開車窗大喊「救命」、「幫我報警」等語，引旁邊的機車騎士側目並報警。

警方疑發生擄人案，不敢大意，動員偵查隊及派出所員警展開救援，最後發現是惡作劇，將邱男依違反社會秩序維護法送辦。

法官認為，社維法中的「蒙面偽裝或以其他方法驚嚇他人有危害安全之虞者」，處罰重點在於驚嚇他人已足，並不以意圖犯罪為構成要件，故邱男所為確實違反社維法，裁定罰鍰新台幣3000元，可抗告。

機車騎士

延伸閱讀

台北市爆街友確診 侯友宜：新北街友都會打疫苗

台北2天只篩538人量太少 北農接觸者773人跑到新北篩

新北聯合醫院缺資源 議員王威元與地方人士合捐上百萬

落實廠區防疫 新北產業園區設快篩站

相關新聞

帳戶莫名多一筆錢？ 律師揭「2步驟」自保：千萬別直接領

詐騙手法日新月異、種類多元，不少民眾防不勝防，稍有不慎即會受騙上當。律師李尚宇就分享，近期社群平台上出現一種新型詐騙手段，詐騙集團刻意將款項轉入陌生網友的帳戶，再請帳戶本人協助領取，若未多加留意，很可能在不知不覺中，就成了詐欺共犯。

后豐大橋男子疑跳溪搜一天找到遺體 警方調查原因

一名44歲男子昨天下午在台中市后豐大橋上，先坐在橋墩後疑似再跳溪，路人發現報案，台中市消防局派出大批消防隊員和民間救難人...

汽車業務員半夜揪4友人飲酒聚會 恐吃上30萬罰鍰

高雄市戴姓汽車業務員疑因疫情在家悶太久，找1男3女共4位友人到鳥松區大仁北路車行喝酒聊天，喧嘩太大聲遭民眾檢舉，警方到場...

出門採買迷路15小時！80歲失智婦雨中發抖啜泣

桃園中壢80歲黃姓老婦疑失智，昨早上出門採買後遲未返家，興國派出所接獲家屬報案後，立即調閱監視器並出動線上警力積極協尋，...

小女童貪玩手指「卡門」急壞家長 消防員馳速救援脫困

疫情持續延燒，全國進入3級警戒，學童全都宅在家，狀況層出不窮。金門有一名小女童日前在家遊玩，結果手指被門夾住，無法脫困，...

獨居老婦失聯破門驚見陳屍床上 里長質疑警察最後到場

獨居在台北士林區的85歲陳姓婦人，昨天因失聯，家屬請求里長協助找人，里長打電話請警方到場協助破門，但卻在家屬找來鎖匠、消...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。