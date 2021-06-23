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汽車業務員半夜揪4友人飲酒聚會 恐吃上30萬罰鍰
高雄市戴姓汽車業務員疑因疫情在家悶太久，找1男3女共4位友人到鳥松區大仁北路車行喝酒聊天，喧嘩太大聲遭民眾檢舉，警方到場發現室內5人皆非同住關係，依法開立舉發單，函請衛生局開罰，預計最低可罰30萬元。
據了解，41歲戴姓汽車業務員昨天凌晨2點多疑因悶太久、很久沒找朋友聊天，臨時揪于姓友人（33歲）到車行喝酒吃東西，于男再另外找3名20多歲女性友人一同前往，鄰居發現該處有多人進出、喧嘩聲過大，擔心有群聚風險報案。
警方到場室內瞬間一片安靜，桌上擺滿下酒菜及啤酒，戴男等人聲稱大家都是朋友，警方則以目前還是三級警戒，蒐證錄影並開立5人室內群聚舉發單，預計最低可開罰30萬元，戴男等人看到罰款時也嚇一跳，直呼下次不敢了。
仁武警分局提醒，目前新冠肺炎本土疫情持續三級警戒，為避免群聚及疫情蔓延，民眾盡量減少不必要外出和群聚的機會，待在家裡共同防疫。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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