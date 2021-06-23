出門採買迷路15小時！80歲失智婦雨中發抖啜泣

桃園中壢80歲黃姓老婦疑失智，昨早上出門採買後遲未返家，興國派出所接獲家屬報案後，立即調閱監視器並出動線上警力積極協尋，晚間10點終於在老街溪步道旁尋獲該名老婦，當時天色昏暗，飄著毛毛細雨，老婦被發現時疑受到驚嚇，全身發抖啜泣，所幸員警及時發現，結束長達15個小時的驚魂記。

據了解，老婦昨早上7點出門後一直未返家，因母親身體狀況欠佳且不善表達，家裡上下人仰馬翻，外出尋找仍毫無收獲，家屬心急如焚深怕發生事故，於是報案請求警方協尋。員警獲報後立即到失智婦住居地週邊展開搜索，終於在離5公里左右外的老街溪步道旁發現老婦身影。