小女童貪玩手指「卡門」急壞家長 消防員馳速救援脫困

疫情持續延燒，全國進入3級警戒，學童全都宅在家，狀況層出不窮。金門有一名小女童日前在家遊玩，結果手指被門夾住，無法脫困，小孩痛的嚎啕大哭，家長試了多種方法都無果，心急如焚，後來趕緊跟消防局求救，消防局人員使用撬棒、軍刀鋸將門破壞，花了10分鐘，讓女童成功脫困，一家人才總算破涕為笑。

金門縣消防局今天表示，救災救護指揮中心日前接獲民眾報案指稱:「小朋友手指被門夾住受傷，需要救護車協助送醫救治」，立即派遣金城分隊救護車出勤，救護隊員到達現場後，立即由家屬引導上樓，發現女童左手卡在3樓衛浴間門上無法脫困。

現場只見小朋友嚎啕大哭，媽媽則抱著小朋友，眼框泛紅，讓前往救護的消防人員相當不捨，救護人員查看後立即回報指揮中心請求加派金城11車攜帶破壞器材，並由小隊長李錫安率隊員王俊惟前往支援，援兵到達後，立即攜帶破壞器材，三用撬棒與軍刀鋸，到3樓進行救援。

消防人員先使用三用撬棒試著將門縫撐開，製造空間讓手指取出，但是發現裝潢的木門為了增加關門後的緊密性，木門與門框間設計有卡榫結構，稍微出力門板移動就會擠壓到小朋友被夾住的手指，小朋友又痛的嚎啕大哭，讓家屬相當焦急。