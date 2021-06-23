聽新聞
test
0:00 / 0:00
小女童貪玩手指「卡門」急壞家長 消防員馳速救援脫困
疫情持續延燒，全國進入3級警戒，學童全都宅在家，狀況層出不窮。金門有一名小女童日前在家遊玩，結果手指被門夾住，無法脫困，小孩痛的嚎啕大哭，家長試了多種方法都無果，心急如焚，後來趕緊跟消防局求救，消防局人員使用撬棒、軍刀鋸將門破壞，花了10分鐘，讓女童成功脫困，一家人才總算破涕為笑。
金門縣消防局今天表示，救災救護指揮中心日前接獲民眾報案指稱:「小朋友手指被門夾住受傷，需要救護車協助送醫救治」，立即派遣金城分隊救護車出勤，救護隊員到達現場後，立即由家屬引導上樓，發現女童左手卡在3樓衛浴間門上無法脫困。
現場只見小朋友嚎啕大哭，媽媽則抱著小朋友，眼框泛紅，讓前往救護的消防人員相當不捨，救護人員查看後立即回報指揮中心請求加派金城11車攜帶破壞器材，並由小隊長李錫安率隊員王俊惟前往支援，援兵到達後，立即攜帶破壞器材，三用撬棒與軍刀鋸，到3樓進行救援。
消防人員先使用三用撬棒試著將門縫撐開，製造空間讓手指取出，但是發現裝潢的木門為了增加關門後的緊密性，木門與門框間設計有卡榫結構，稍微出力門板移動就會擠壓到小朋友被夾住的手指，小朋友又痛的嚎啕大哭，讓家屬相當焦急。
現場消防人員擔心小女孩手指會因夾困過久造成壞死情形，此時機警的小隊長李錫安立即調整救援模式，詢問家屬是否同意將門破壞，家屬也立即同意，隨即由家長拿女童平時喜愛的玩具安撫孩童，轉移其注意力，避免聽到破壞之聲響受到驚嚇而影響救援任務，最終消防人員使用軍刀鋸，小心翼翼將門板橫切成兩段，前後花了10分鐘，才順利讓小朋友手指脫困。脫困後救護人員檢視發現小朋友左手手指有發紺及變形情形，立即協助送往金門醫院就醫，進行進一步處置。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言