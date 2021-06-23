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獨居老婦失聯破門驚見陳屍床上 里長質疑警察最後到場

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

獨居在台北士林區的85歲陳姓婦人，昨天因失聯，家屬請求里長協助找人，里長打電話請警方到場協助破門，但卻在家屬找來鎖匠、消防局人員到場、發現陳婦陳屍屋內，警察最後才到，質疑警方速度慢。警方對此澄清，巡邏同仁獲報後，隨即返回派出所穿戴防護裝、趕赴現場，後續經醫師評估為自然死亡，無接種疫苗，全案已行政相驗開立死亡證明。

天祿里長李錦琿指出，陳婦人經過里辦公室都會打招呼，前2天才見到陳婦，沒想到昨天下午接獲住在台南的兒子來電，因聯繫不上母親，請求幫忙到家中找人。里長隨即前往婦人家中查看，但沒人應門，聯繫握有陳婦家大門鑰匙的鄰居，及陳婦在基隆的親友到場後，先開啟大門，但發現內門上鎖，報案請警消人員到場協助破門。

據悉，里長約在下午4點30分打電話報案，請警方協助到場開門，後來家屬認為還是不要破門，便找來鎖匠開門，現場的消防救護人員，因穿戴防護裝備，先行進屋查看，發現陳婦陳屍床上，明顯死亡；下午４點57分消防轉報警方，警方接獲二度通報後，5點3分抵達現場。

里長質疑，老婦死在家中，家中的信箱根本沒找到通知單，不知道她有無施打疫苗，派出所離陳婦住家僅約3分鐘的機車車程，身為人民保母為何會最後才到，怎麼在得知陳婦死亡後才到場？

天母派出所對此回應，當日里長報案稱，到陳婦家中按門鈴沒人回應，巡邏同仁獲報後，立即返回派出所著裝，依標準作業流程，須先穿戴防護裝備，才能前往現場，以確保民眾、同仁安全，約半小時後抵達現場。

警方指出，陳婦死亡案件，家屬稱陳婦有慢性病史，警方在5點3分到場，並在場等候衛生局醫師到場評估，直到6時許，醫師到場後評估為自然死亡，全案由行政相驗，當場開立死亡証明，並交由家屬處理後事。

里長協助家屬找失聯的老婦，發現破門流程亂象，身為人民保母的警察竟最後才到場。記者蕭雅娟／翻攝
里長協助家屬找失聯的老婦，發現破門流程亂象，身為人民保母的警察竟最後才到場。記者蕭雅娟／翻攝

醫師 疫苗 衛生局

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