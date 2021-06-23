走失柴犬聽到正妹女警喚名字 自動上車坐好配合度滿分

台中市第二警分局公園所女警余珮毓在20日晚間接獲林姓飼主報案，他飼養的柴犬「Herry」在台中公園散步時，被車輛喇叭聲嚇到掙脫繩圈逃脫，他找了一個多小時還找不到，希望警方幫忙，女警獲報後，騎電動機車在公園搜索約半小時後，發現一隻柴犬符合特徵，女警才呼喚名字，柴犬就自動跳上機車腳踏板坐好，配合度百分百，最後柴犬與飼主在分駐所重逢，飼主也感謝女警協助，「效率沒話說」。

台中市第二警分局公園分駐所女警余珮毓20日晚間8時許，在台中公園巡邏時，發現林姓男子（36歲）持手電筒，模樣著急的在尋找東西，女警前往詢問，才知林在一個多小時前，牽著柴犬「Herry（亨利）」到公園散步，但疑似受到車輛喇叭聲驚嚇，柴犬自行掙脫繩索跑掉，不論林如何在後方呼喚，仍叫不回愛犬，最後只好持手電筒在公園尋找。

女警得知後，騎著電動機車在公園內協助尋犬，約30分鐘的時間，女警就在台中公園鳥居附近，發現一隻柴犬符合林描述的特徵，女警在柴犬身邊輕喚「Herry，過來」，沒想到該隻柴犬十分配合，一口氣就跳上女警得電動機車，與女警一同返回分駐所，林在與愛犬重逢後，也感謝警方協助。