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遏阻亂象 竹南12個停車場納入道路範圍7月起取締違規

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣竹南鎮迄今未實施路邊停車收費，鎮內一些公有停車場常遭民眾以機車占位，甚至停放廢棄車輛，鎮公所為杜絕此亂象，與縣府、縣警局等單位會勘後，已將中港、山佳及大埔特定區共12座停車場都納入道路範圍，7月1日將開始執法取締違規占用、違停等情形；此外，竹南鎮籌畫多時的路邊停車收費，鎮公所將採「智能收費」，最近也已完成招標作業，預估明年可推出，屆時停車格一位難求的立達停車場也將納入收費範圍。

苗栗縣竹南鎮人口不斷成長，到今年5月底已達8萬7288人，僅比苗栗市少164人，依兩地人口增長情況，預計竹南數月內將超越苗栗成為全縣第二大城，但縣內頭份、苗栗都已實施路邊停車收費，竹南鎮卻一直未推出，市區停車一位難求，鎮內一些停車格、公有停車場因未收費，也 出現被人長期占用的亂象。

竹南鎮長方進興指出，鄉親長期以來反映有廢棄車輛長期占用鎮內公有停車場，或以機車占用汽車停車格的情形，鎮公所邀集縣府道管科丶警察局等單位會勘，重新畫設停車格丶指向線並設立告示，現已將這些停車場，包括中港、山佳、光復路橋下、苗北演藝廳旁重劃區、大埔第1至第8停車場納入道路範圍，7月1日執法，請鄉親遵守規定，勿再有違規占用及違停情形，以免受罰。

鎮公所指出，已籌畫數年的鎮內路邊停車收費案，鎮公所決定採取感應式的智能收費方式辦理，最近完成招標作業，收費停車格總數約380個，目前將以市區商圈停車困難的一些道路規畫實施收費，立達停車場也納入收費，年底前廠商將陸續設置相關設備，明年可望實施收費。

苗栗縣竹南鎮市區商圈的立達停車場目前不收費，鎮公所將納入路邊停車收費範圍。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣竹南鎮市區商圈的立達停車場目前不收費，鎮公所將納入路邊停車收費範圍。記者胡蓬生／攝影
竹南鎮公所將中港、山佳及大埔特定區共12座停車場都納入道路範圍，7月起將執法取締違規占用、違停等情形。圖／竹南鎮公所提供
竹南鎮公所將中港、山佳及大埔特定區共12座停車場都納入道路範圍，7月起將執法取締違規占用、違停等情形。圖／竹南鎮公所提供
竹南鎮公所將中港、山佳及大埔特定區共12座停車場都納入道路範圍，7月起將執法取締違規占用、違停等情形。圖／竹南鎮公所提供
竹南鎮公所將中港、山佳及大埔特定區共12座停車場都納入道路範圍，7月起將執法取締違規占用、違停等情形。圖／竹南鎮公所提供
竹南鎮公所將中港、山佳及大埔特定區共12座停車場都納入道路範圍，7月起將執法取締違規占用、違停等情形。圖／竹南鎮公所提供
竹南鎮公所將中港、山佳及大埔特定區共12座停車場都納入道路範圍，7月起將執法取締違規占用、違停等情形。圖／竹南鎮公所提供
竹南鎮公所將中港、山佳及大埔特定區共12座停車場都納入道路範圍，7月起將執法取締違規占用、違停等情形。圖／竹南鎮公所提供
竹南鎮公所將中港、山佳及大埔特定區共12座停車場都納入道路範圍，7月起將執法取締違規占用、違停等情形。圖／竹南鎮公所提供

停車場 大埔 違停

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