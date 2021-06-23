台3線不是賽道！大湖警假日凌晨攔截8輛跑車疑似競速

苗栗縣警局大湖分局台3線防飆勤務夜間也重兵部署，6月20日凌晨在獅潭鄉路段攔截8輛跑車，包括法拉利、藍寶堅尼、GTR、保時捷及雙B轎車等，警方拍照函報監理單位檢驗是否超過噪音標準值或改裝，並將進一步調閱監視器追查是否涉及違規。

大湖分局近來經常接獲報案，台3線獅潭鄉路段有跑車或大型重型機車在夜間或凌晨車聚，並疑似有不法競速及危險駕車的行為，噪音擾人並造成安全威脅，警方及相關單位6月18日會勘決議在假日及夜間重兵部署，並配合科技執法多方進行，加強違規及噪音車輛攔查，並防止疫情期間群聚，提升防疫、防飆強度。

警方提升防疫、防飆第一個周休二日，大湖分局於20日凌晨零點20分接獲通報，有8、9輛跑車沿台3線103公里三灣鄉由北往南行駛疑似競速，警方攔檢到8輛跑車， 有法拉利、藍寶堅尼、GTR、保時捷及雙B轎車等名車，警方追查沿途是否競速等違規，並拍照函報監理單位檢驗。