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怕遭停工竟破壞職災現場 世紀鋼鐵判罰8萬、廠長3月刑

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

鋼鐵大廠世紀鋼鐵公司4年前發生工安意外，蘇姓泰國籍工人遭脫鉤的鋼樑壓到下半身，導致多處骨折、尿道肛門重傷，未料黃姓廠長為避免遭停工，竟命林姓課長、陳姓衛生人員移動職災現場、偽造不實報告給職安署，法院依偽造文書判3人3月徒刑、拘役50日，可上訴。

檢方調查，黃、林及陳當時分別是世紀鋼鐵觀音廠總廠長、製造部課長及環境安全衛生人員，2017年9月6日早上11點多，因廠房的「BH大鈑後方出貨區」操作固定式起重機將放置地面的5支鋼樑吊上聯結車時，發生吊掛勾頭鬆脫，當場壓到泰國籍蘇姓工人。

蘇下半身遭重壓，導致骨盆及左腳多處骨折、尿道及肛門多處受創，住院治療將近1個月，但黃等人明知發生職業災害，除必要的搶救不能移動、破壞現場，但他們為避免作業區遭停工，以確保出貨時效等。

黃就指揮林將職災現場移到同廠的H棟，以此方式破壞現場，並由陳在業務文書的意外事件報告表中，登載「發生地點：H棟」、「事故發生經過：事後當事人口述，腳踢到枕向前撲倒後，H 型鋼倒下壓住下半身」等不實事項，再向勞動部職業安全衛生署報告。

法院審酌，黃姓廠長、林姓課長身為管理者，本應確保勞工安全，竟輕忽吊鉤應設置防止脫落裝置，導致外籍勞工受重傷，事後又共謀破壞職災現場、製作不實文書，考量其等犯後坦承、無前科，各依偽造文書判黃、林及陳，有期徒刑3月、3月及50日，均緩刑2年。

法院也認為，世紀鋼鐵未善盡提供安全施工環境給與勞工的義務，審酌公司違反義務的程度、本件職業災害造成危害等，以及事後已經和勞工和解等，判世紀鋼鐵罰金8萬元。

桃園地院依偽造文書判黃姓廠長3月徒刑、世紀鋼鐵罰金8萬元。記者曾健祐／攝影
桃園地院依偽造文書判黃姓廠長3月徒刑、世紀鋼鐵罰金8萬元。記者曾健祐／攝影

職災 工安

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