怕遭停工竟破壞職災現場 世紀鋼鐵判罰8萬、廠長3月刑
鋼鐵大廠世紀鋼鐵公司4年前發生工安意外，蘇姓泰國籍工人遭脫鉤的鋼樑壓到下半身，導致多處骨折、尿道肛門重傷，未料黃姓廠長為避免遭停工，竟命林姓課長、陳姓衛生人員移動職災現場、偽造不實報告給職安署，法院依偽造文書判3人3月徒刑、拘役50日，可上訴。
檢方調查，黃、林及陳當時分別是世紀鋼鐵觀音廠總廠長、製造部課長及環境安全衛生人員，2017年9月6日早上11點多，因廠房的「BH大鈑後方出貨區」操作固定式起重機將放置地面的5支鋼樑吊上聯結車時，發生吊掛勾頭鬆脫，當場壓到泰國籍蘇姓工人。
蘇下半身遭重壓，導致骨盆及左腳多處骨折、尿道及肛門多處受創，住院治療將近1個月，但黃等人明知發生職業災害，除必要的搶救不能移動、破壞現場，但他們為避免作業區遭停工，以確保出貨時效等。
黃就指揮林將職災現場移到同廠的H棟，以此方式破壞現場，並由陳在業務文書的意外事件報告表中，登載「發生地點：H棟」、「事故發生經過：事後當事人口述，腳踢到枕向前撲倒後，H 型鋼倒下壓住下半身」等不實事項，再向勞動部職業安全衛生署報告。
法院審酌，黃姓廠長、林姓課長身為管理者，本應確保勞工安全，竟輕忽吊鉤應設置防止脫落裝置，導致外籍勞工受重傷，事後又共謀破壞職災現場、製作不實文書，考量其等犯後坦承、無前科，各依偽造文書判黃、林及陳，有期徒刑3月、3月及50日，均緩刑2年。
法院也認為，世紀鋼鐵未善盡提供安全施工環境給與勞工的義務，審酌公司違反義務的程度、本件職業災害造成危害等，以及事後已經和勞工和解等，判世紀鋼鐵罰金8萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言