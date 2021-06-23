3歲男童送醫亡身上有瘀青！離異父沉痛PO文：追查到底

台中市警方證實，龍井區一名由單親媽媽照顧的3歲男童昨天下午送醫不治，院方發現男童腹部、背部出現瘀青，疑似家暴，通報警方、台中市家暴防治中心。男童母親表示，孩子當時肚子痛，否認虐童；男童父親則無法接受，悲痛在網路PO文，要追查到底。檢警今天會同法醫相驗，釐清死因。

男童母親在昨天下午3點許，打119求救表示，孩子肚子痛急需送醫，但送到台中榮民總醫院前就沒有呼吸心跳，到院後宣告不治，但院方發現男童腹部與背部有明顯瘀青，擔心男童可能受虐或因其他外力造成死亡，通報家防中心。

據了解，男童父母離異，年輕的媽媽帶著男童，在檳榔攤工作養小孩，男童的爸爸則帶著男童哥哥住南部。

昨天下午三時許，男童媽媽慌張地打119求救，表示孩子肚子痛需要送醫。男童到院前已無呼吸、心跳，經急救仍宣告不治，院方發現男童腹部、背部出現瘀青，立即報警，以及通報台中市家暴防治中心。

男童爸爸難以接受男童過世，認為死因可疑，要追查到底，並在臉書PO文表示「怎麼可以這麼殘忍這麼恨去對小孩子，為什麼是到底為什麼」、「不痛了在另一個世界要快快樂樂長大，爸爸，永遠愛你。」