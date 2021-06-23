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北農送貨司機自摔送醫確診 發燒吃退燒藥一個多月沒就醫

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北農送貨男騎車自摔昏迷送醫竟確診 3名處理員警急快篩

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

一名前往北農載貨的林姓男子上周騎車行經新北市萬板橋不慎自摔，送醫後確診新冠肺炎，新北市3名到場處理員警事後獲悉緊急PCR快篩均呈現陰性，但仍需自主健康管理7天。

新北市萬板橋由北市往板橋方向機車道，6月19日晚上6時許發生一起疑似機車自撞車禍，54歲林姓機車騎士自撞昏迷，經救護車送醫後經快篩確診新冠肺炎，轄區海山警分局埔墘派出所和交通分隊共3名員警到場處裡，事後獲悉送傷騎士確診，分局日前立即對3名員警進行PCR快篩均呈現陰性。

據了解，林男是名送貨司機，平日都在萬華區的市場載送蔬果，一個多月前反覆發燒卻始終好不了，因北市第一果菜市場傳出疑似有群聚感染，在未曝光前進入市場量額溫等措施開始嚴格執行後，因在市場送貨是算日薪，林男耽心生病不能工作後沒收入，都到藥局買退燒藥，也沒有到醫院就診或快篩。

上周六林男疑似發燒身體不適，在北市工作結束後打算回板橋時順便買退燒藥，騎車行經萬板橋上機車道不慎自撞昏迷，經救護車將林男送往北市醫院急救時，經醫院快篩， 確認其為新冠肺炎染疫確診者。

林男家屬得知後，立即通知到場處理的警員，海山警分局當下安排埔墘所和交通分隊到場處裡共3名警員快篩做PCR檢測，同時駐地也進行大清消，快篩結果3員警都呈現陰性，但仍需自主健康管理7天，有關林男的的足跡及疫調有待相關單位進行調查了解。

一名前往北農送貨的林姓男子上周騎車自摔，送醫後確診新冠肺炎，新北市3名到場處理員警緊急PCR快篩均呈現陰性，但仍需自主健康管理7天。圖／民眾提供
一名前往北農送貨的林姓男子上周騎車自摔，送醫後確診新冠肺炎，新北市3名到場處理員警緊急PCR快篩均呈現陰性，但仍需自主健康管理7天。圖／民眾提供
一名前往北農送貨的林姓男子上周騎車自摔，送醫後確診新冠肺炎，新北市3名到場處理員警緊急PCR快篩均呈現陰性，但仍需自主健康管理7天。圖／民眾提供
一名前往北農送貨的林姓男子上周騎車自摔，送醫後確診新冠肺炎，新北市3名到場處理員警緊急PCR快篩均呈現陰性，但仍需自主健康管理7天。圖／民眾提供

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