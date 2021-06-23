桃園老先生想消暑 騎車載西瓜卻失衡卡荒郊

近日天氣炎熱，住桃園山區的汪老先生下山買了半顆10公斤的西瓜，並置於電動車前菜籃，卻因龍頭失衡意外滑落道路邊坡，動彈不得，所幸員警正好巡邏經過，幫忙把車抬起才脫困。

83歲的汪老先生住在蘆竹區山頂街郊區，昨天上午騎著電動車下山去買菜，因天氣炎熱還買了半顆小玉西瓜，重達10公斤，並將西瓜放在車頭前菜籃，一路騎上山。

汪老先生正午時行經蘆竹區山頂街郊區時，由於車頭重量太重，車輛重心前傾失衡，不慎滑落道路邊坡，左側兩車輪落在道路外，動彈不得，老先生也因年邁無法獨力將車輛抬離，

由於當地人煙稀少，老先生一時求助無門，於是只好站在路邊祈求其他人車經過。所幸外社派出所員警外出巡邏，看到汪老先生站在路邊不知所措，經了解情況，請老先生坐上車後，員警從車輛右側、後方推動，順利將車輛推回道路上。

警方呼籲，家中如有高齡長者，應多給予關心並注意其行動，避免使其獨自出門，以免發生意外。