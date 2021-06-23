聽新聞
test
0:00 / 0:00
女嬰喝母奶猝死初驗溢奶窒息 家屬希望查明死因將解剖
雲林縣虎尾鎮殯葬所蘇姓女職員6月21日下午打完AZ疫苗，回家擠母奶冰存，當晚11時餵2個多月大的女嬰喝奶，隔日凌晨女嬰被發現猝死，嘴角殘留奶泡與血漬，家屬懷疑與疫苗有關。昨天下午雲林地檢署檢察官會同法醫相驗，初步研判是溢奶窒息，因家屬對女嬰死因有不同想法、決定解剖，檢方已向法務部法醫研究所申請，盼完整釐清原因。
30歲蘇姓女子列屬第2類疫苗施打對象，前天下午4點多前往注射AZ疫苗，直到晚間11點許，她餵女嬰母奶後將其放上床睡覺，隔日凌晨3時許起床發現女兒嘴角有奶泡且有些微血絲，緊急送往虎尾若瑟醫院搶救仍不治。
蘇女與家人都認為女嬰健康又活潑，懷疑死因是否與疫苗有關，希望能調查清楚，經家屬討論後已同意解剖，檢警昨日除已採集女嬰喝剩冰存在冰箱的母乳，送化驗中心進一步化驗，雲林地檢署也向法醫研究所申請解剖。
雲林地檢署今天表示，法醫研究所已受理該案，將指派法醫協助解剖，按一般程序排程預定會在下周三進行，檢方希望能簡短程序，盡速釐清原因，已提出盼能安排在本周進行的訴求，不過確定日期仍待研所安排人力。
事發後縣府隨即請當地衛生所前往女嬰家中關心，若懷疑死因與疫苗注射相關，得依預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法規定提出救濟申請，如有需要縣府會全力協助，後續依衛生福利部預防接種受害救濟審議小組決議辦理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言