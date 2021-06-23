女嬰喝母奶猝死初驗溢奶窒息 家屬希望查明死因將解剖

雲林縣虎尾鎮殯葬所蘇姓女職員6月21日下午打完AZ疫苗，回家擠母奶冰存，當晚11時餵2個多月大的女嬰喝奶，隔日凌晨女嬰被發現猝死，嘴角殘留奶泡與血漬，家屬懷疑與疫苗有關。昨天下午雲林地檢署檢察官會同法醫相驗，初步研判是溢奶窒息，因家屬對女嬰死因有不同想法、決定解剖，檢方已向法務部法醫研究所申請，盼完整釐清原因。

30歲蘇姓女子列屬第2類疫苗施打對象，前天下午4點多前往注射AZ疫苗，直到晚間11點許，她餵女嬰母奶後將其放上床睡覺，隔日凌晨3時許起床發現女兒嘴角有奶泡且有些微血絲，緊急送往虎尾若瑟醫院搶救仍不治。

蘇女與家人都認為女嬰健康又活潑，懷疑死因是否與疫苗有關，希望能調查清楚，經家屬討論後已同意解剖，檢警昨日除已採集女嬰喝剩冰存在冰箱的母乳，送化驗中心進一步化驗，雲林地檢署也向法醫研究所申請解剖。

雲林地檢署今天表示，法醫研究所已受理該案，將指派法醫協助解剖，按一般程序排程預定會在下周三進行，檢方希望能簡短程序，盡速釐清原因，已提出盼能安排在本周進行的訴求，不過確定日期仍待研所安排人力。