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女嬰喝母奶猝死初驗溢奶窒息 家屬希望查明死因將解剖

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣虎尾鎮殯葬所蘇姓女職員6月21日下午打完AZ疫苗，回家擠母奶冰存，當晚11時餵2個多月大的女嬰喝奶，隔日凌晨女嬰被發現猝死，嘴角殘留奶泡與血漬，家屬懷疑與疫苗有關。昨天下午雲林地檢署檢察官會同法醫相驗，初步研判是溢奶窒息，因家屬對女嬰死因有不同想法、決定解剖，檢方已向法務部法醫研究所申請，盼完整釐清原因。

30歲蘇姓女子列屬第2類疫苗施打對象，前天下午4點多前往注射AZ疫苗，直到晚間11點許，她餵女嬰母奶後將其放上床睡覺，隔日凌晨3時許起床發現女兒嘴角有奶泡且有些微血絲，緊急送往虎尾若瑟醫院搶救仍不治。

蘇女與家人都認為女嬰健康又活潑，懷疑死因是否與疫苗有關，希望能調查清楚，經家屬討論後已同意解剖，檢警昨日除已採集女嬰喝剩冰存在冰箱的母乳，送化驗中心進一步化驗，雲林地檢署也向法醫研究所申請解剖。

雲林地檢署今天表示，法醫研究所已受理該案，將指派法醫協助解剖，按一般程序排程預定會在下周三進行，檢方希望能簡短程序，盡速釐清原因，已提出盼能安排在本周進行的訴求，不過確定日期仍待研所安排人力。

事發後縣府隨即請當地衛生所前往女嬰家中關心，若懷疑死因與疫苗注射相關，得依預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法規定提出救濟申請，如有需要縣府會全力協助，後續依衛生福利部預防接種受害救濟審議小組決議辦理。

雲林檢警昨日會同法醫對疑因喝打過疫苗的母奶猝死的女嬰初步相驗，家屬討論後同意解剖，檢方已向法務部法醫研究所申請，希望能簡短程序安排在本周進行，盡速釐清原因。本報資料照
雲林檢警昨日會同法醫對疑因喝打過疫苗的母奶猝死的女嬰初步相驗，家屬討論後同意解剖，檢方已向法務部法醫研究所申請，希望能簡短程序安排在本周進行，盡速釐清原因。本報資料照
雲林地檢署檢察官昨天下午會同法醫對疑因喝打過疫苗的母奶猝死的女嬰進行相驗。本報資料照
雲林地檢署檢察官昨天下午會同法醫對疑因喝打過疫苗的母奶猝死的女嬰進行相驗。本報資料照

AZ疫苗 衛生所

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