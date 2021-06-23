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不滿遭解雇 他發電郵嘲弄總經理「英文程度是０」挨告
新北市某家電子公司王姓員工不滿遭解雇，廣發電子郵件嘲弄、誣指總經理、協理英文能力是「０」卻假藉出差出國玩，被訴加重誹謗罪；台北地方法院審理，王和總經理調解成立、獲撤告，日前獲不受理判決。
法院開庭，安排原、被告調解，王向總經理道歉、認罪，依總經理指定條件捐款給社福機關，獲具狀撤告。
王原本擔任業務經理，負責東南亞分公司業務，因故被解雇。檢方指控，王2020年3月寄電子郵件給總經理，收件者包括公司其他主管、員工共15人。
電郵指「陳總與偉大的協理2月同遊馬來西亞，新冠病毒當時狀況有點危險了，就是要去玩一趟」、「跟偉大陳總出差開會2到3天全程英文，但陳總與偉大的協理兩人對於各式各樣的英語理解程度幾近於０」等洩忿。
總經理發現向檢警對王提告，檢察官偵查認為，王涉及散布不實內容，涉刑法加重誹謗罪，偵結將王依法起訴。
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