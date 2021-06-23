台中阿公不戴罩警勸不聽 發現他口袋好幾個口罩有原因

台中市八旬楊姓老翁前晚被民眾發現，站在東區的安全島上，還沒有戴口罩，疑為走失的失智老人，警方獲報到場時，提醒老翁戴上口罩，但老翁一臉迷惑，警方以為楊翁沒有口罩，馬上提供一個給楊翁，沒想到楊翁拿在手上，還說「我沒有戴口罩」，警方請楊提供證件時，發現楊從口袋裡拿出好幾個口罩，研判都是熱心民眾提供給楊的，但楊疑患有失智症，只知道自己姓名，警方最後利用人臉系統，通知楊兒子將父親接回。

台中市第三警分局合作所警員林偉智、黃正煒前天晚間7時許巡邏時獲報，年約80多歲楊姓老翁在東區精武路、進化路迷路，也沒有配戴口罩，警方抵達時，楊翁站在路口的安全島上，警方擔心發生危險，將楊帶往路旁安全處，並將口罩遞給楊，請楊戴上，但楊因失智症，不明白警方的意思，接過口罩後，還將口罩拿在手上，直對著警員笑。

警方再請楊翁拿出證件，協助聯絡家人時，只見楊翁從口袋掏出數個口罩。

警方認為，楊翁迷途時，有許多熱心民眾提供口罩給楊翁，但楊翁因失智的狀況，沒有戴上，都把民眾愛心收在口袋裡，警方發現老翁只記得自己的名字，其他都答非所問，最後是利用人臉辨識系統，通知老翁兒子帶回。