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台中阿公不戴罩警勸不聽 發現他口袋好幾個口罩有原因

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市八旬楊姓老翁前晚被民眾發現，站在東區的安全島上，還沒有戴口罩，疑為走失的失智老人，警方獲報到場時，提醒老翁戴上口罩，但老翁一臉迷惑，警方以為楊翁沒有口罩，馬上提供一個給楊翁，沒想到楊翁拿在手上，還說「我沒有戴口罩」，警方請楊提供證件時，發現楊從口袋裡拿出好幾個口罩，研判都是熱心民眾提供給楊的，但楊疑患有失智症，只知道自己姓名，警方最後利用人臉系統，通知楊兒子將父親接回。

台中市第三警分局合作所警員林偉智、黃正煒前天晚間7時許巡邏時獲報，年約80多歲楊姓老翁在東區精武路、進化路迷路，也沒有配戴口罩，警方抵達時，楊翁站在路口的安全島上，警方擔心發生危險，將楊帶往路旁安全處，並將口罩遞給楊，請楊戴上，但楊因失智症，不明白警方的意思，接過口罩後，還將口罩拿在手上，直對著警員笑。

警方再請楊翁拿出證件，協助聯絡家人時，只見楊翁從口袋掏出數個口罩。

警方認為，楊翁迷途時，有許多熱心民眾提供口罩給楊翁，但楊翁因失智的狀況，沒有戴上，都把民眾愛心收在口袋裡，警方發現老翁只記得自己的名字，其他都答非所問，最後是利用人臉辨識系統，通知老翁兒子帶回。

第三警分局提醒，疫情期間，對於家中有運動習慣的長輩一定要多多叮嚀，請其減少外出，若要出門也請務必做好防護工作，保護自己也保護他人。而民眾家中若有經常或可能會走失之長輩或家屬，可為其配戴防走失手環，以利家屬走失時，讓警方能快速掌握其身分，迅速協助返家。另籲請民眾，若在街頭發現需要協助的長輩，也請不吝伸出援手，留住迷失長輩並通知警方協助，讓他們能儘快平安和家人團圓。

台中市楊姓老翁患有失智症，前晚走失又沒戴口罩，警方到場協助時發現，他口袋有好幾個熱心市民提供的口罩。圖／第三警分局提供
台中市楊姓老翁患有失智症，前晚走失又沒戴口罩，警方到場協助時發現，他口袋有好幾個熱心市民提供的口罩。圖／第三警分局提供
台中市楊姓老翁患有失智症，前晚走失又沒戴口罩，警方到場協助時發現，他口袋有好幾個熱心市民提供的口罩。圖／第三警分局提供
台中市楊姓老翁患有失智症，前晚走失又沒戴口罩，警方到場協助時發現，他口袋有好幾個熱心市民提供的口罩。圖／第三警分局提供

口罩 失智症

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