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就怕悶壞！ 暑假防疫也要防溺 南市長黃偉哲出招

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導

疫情影響，各公立游泳池都暫停開放，隨著暑期的即將來到，台南市長黃偉哲今請教育局透過網路群組宣導，加強學生水域安全觀念，也請家長留意孩子在暑假期間的活動情形，過個安全又快樂的暑假生活。

南市教育局表示，目前疫情與水情逐漸趨緩，學生暑期生活情形更需掌握，因此，市長黃偉哲請教育局透過各群組，發送學生暑期生活的一封信，提醒在公私立游泳池尚未開放前，各校更應結合家長避免學生擅自單獨前往開放水域戲水，甚至更不可以結伴群聚前往，從現在即開始強化宣導「防疫」及「防溺」工作。

教育局長鄭新輝表示，溺水事件主要集中於6月至8月周末時段，因民眾對開放性水域環境認知缺乏，因此特別設置「台南市水域安全網」，提醒學生謹記防溺10招與「叫、叫、伸、拋、划」救溺5步口訣。他說，今年受疫情影響，教育局特別請各水域主管機關共同合作，嚴禁有群聚前往之情事，更要求檢視所轄水域落實警示標語之設置，強化水域周邊巡查頻率，利用官網、跑馬燈及Line推播，強化防疫及防溺作為。

台南市體育處表示，今年因水情與疫情雙重影響，各校游泳課暫緩實施，但仍積極輔導各校轉化游泳教學執行方式，以水域安全知能課程學習為主，結合專業認知與情意課程，養成學生自救及防溺之能力。

暑假將到，台南市長黃偉哲今請教育局發信各群組，宣導及加強學生水域安全觀念。記者鄭惠仁／攝影
暑假將到，台南市長黃偉哲今請教育局發信各群組，宣導及加強學生水域安全觀念。記者鄭惠仁／攝影

教育局 疫情 黃偉哲

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