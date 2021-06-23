台南安平觀汐平台改裝車輛出沒 警方：加強取締違規
台南市安平區觀汐平台周邊，因地處偏，夜間常淪為改裝車輛聚集處所，擾亂鄰近住戶安寧，衍生行車安全問題。台南市警四分局今天說，警方已加強安排專案勤務稽查，期望有效降低這類惡性違規所生交通潛在風險。
為確保用路人安全及轄內交通秩序，轄區警方於每周五、六、日夜間時段，規劃相關專案勤務強化稽查危險駕車及改裝排氣管車輛，期能有效降低是類惡性違規所生交通潛在風險，以保障駕駛人行的安全。
台南市警四分局統計，今年3月份6月18、19日，已蒐證通報監理、環保機關檢驗相關改裝車輛達316件。
警方說，騎乘改裝車輛除會違反相關交通法規而有受罰的可能外，在新修訂道路交通管理處罰條例，今年6月1日上路後，更加重了第43條第1項第5款「消除消音器，或以其他方式造成噪音」罰則，同項他款危險駕車行為，如涉及2輛以上汽車共同違反第1項規定，或在道路上競駛、競技者，最高罰鍰額9萬元。
分局長甘炎民說，請民眾切勿因一時新奇而擅改車輛配件或危險駕車，警方將持續強化執法作為，並跨域會同他機關勘查觀夕平台，共同研擬防制策略及聯合稽查專案取締。
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