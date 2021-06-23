少年車手冒充165專線專員向老婦詐財 手臂刺青露餡遭逮

高雄市1名高姓婦人接獲自稱是警方「165」反詐騙諮詢專線人員來電，稱她的帳戶涉及洗錢案，要求監管她的存款，3天內拿走她228萬元，事後她告知家人才知受騙。昨天警方到高鐵站調車手影像，正巧撞見涉嫌拿走高婦存款的詐騙集團少年車手，依詐欺罪及少牛事件處理法移送法辦 。

據高雄市警局統計，今年1至5月，高雄市詐欺案發生數1129件，較去年同期增加62件，破獲數也比去年增加135件；在5月至今疫情警戒期間，共發生詐欺案394件，較去年同期增加33.11%，其中以假投資、解除分期付款及假網路拍賣的詐欺手法最多。

據了解，71歲的高姓老婦6月中旬接獲詐騙集團話，稱她的身分證遭冒用，且銀行帳戶涉及洗錢，要她領出名下所有金融帳戶的存款，交給刑事局保管，老婦不疑有詐，6月16日至19日提領出228萬元，分3次在高雄市新興區復興一路某超商旁，交給自稱是165專線專員男子，直到19日晚間，老婦告訴女兒才知受騙。

高雄市警新興分局調閱復興一路某超商周遭監錄影像，發現老婦3次交款分別交給不同的人，循線查出涉案人車手搭高鐵南下高雄，昨天員警到高鐵左營站調閱影像，發現剛下車的張姓少年身材與其中1名車手相似，右手臂又同有刺青，上衣也一樣，馬上圍上詢問他，少年便說出當詐騙集團車手，從台中南下高雄，等候集團聯絡他取款。