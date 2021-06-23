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防疫期間老太太宅在家 詐騙集團假冒親友險被騙

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

「 我是阿嬤的孫子，請她匯15萬元給我，我要買車。」73歲葉老太太昨天中午到台南市中西區普濟郵局要匯款，老太太一邊請劉姓男行員辦手續，一邊講電話，劉驚覺她遭詐騙，接過電話後，詐騙集團成員謊稱是阿嬤孫子被識破，報警及勸阻阿嬤，保住她辛苦存下積蓄。

防疫期間，葉姓老太太宅在家，昨天中午12點多接到電話，詐騙集團成員冒充葉老太太孫子要購買汽車，急需15萬元，並要求葉姓婦人匯錢至某銀行指定帳戶。

葉老太太一時不察，信以為真，依對方指示，前住台南市中西區西門路二段普濟郵局匯款，郵局劉姓行員發現葉老太太眼神閃爍，支吾其詞，發覺有異，接過老太太電話，對方謊稱是老太太孫子，行員問老太太你孫子姓名後再反問對方，對方答不出來，馬上掛斷電話立即通報警方到場協助。

台南市警二分局民權所警員方于華、魏竹延到場了解，這是假冒親友的電信詐騙案，並説明解釋犯罪手法給葉老太太了解，成功攔阻15萬元。

台南葉老太太遭電信詐騙，經郵局行員和員警及時攔阻，保住15萬元。圖／讀者提供
台南葉老太太遭電信詐騙，經郵局行員和員警及時攔阻，保住15萬元。圖／讀者提供

詐騙集團 阿嬤 郵局

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