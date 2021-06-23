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影／Uber Eats街頭打人 熊貓軍團呼叫追車：請支援輸贏

聯合報 / 記者張善寧／即時報導

花蓮兩大外送業者日前因為交通糾紛吵成一團，在馬路上追車堵人群聚，影片上傳臉書《爆料公社》後，原PO還以戲謔口吻表示「您的餐點正在圍堵別人，大約延遲30分抵達...」火爆內容掀起熱議。

影片中可看到，一名停在路口的Uber Eats外送員被成群結隊的熊貓外送員包圍，起因是Uber Eats外送員先前因為綠燈沒有及時駛離，被一名熊貓外送員按喇叭提醒，結果到下個紅綠燈路口，Uber Eats外送員突然朝熊貓外送員揮拳離去，挨揍的熊貓外送員立刻透過群組「烙人」助陣。

消息一出，許多熊貓外送員前來支援輸贏，正好遇上動粗的Uber Eats外送員，當場攔下對方，準備報警處理，但打人的外送員還騎車暴衝，一度撞倒另一輛熊貓外送員，再度引發激烈衝突，粉紅軍團隨即暴走驅車追人，雙方鬧上警局處理。

衝突影片PO網後，許多網友看傻眼，紛紛留言「以前有全民計程車隊，現在有全民熊貓車隊」、「Uber他484沒朋友~~~」、「先把我的外送送來再打」。同時現在疫情三級警戒，外送員卻當街群聚堵人，有人看了也忍不住批評，「不知道強制罪跟群聚嗎」、「公開群聚，1人1張6萬罰單」。

花蓮兩大外送業者日前因交通糾紛當街爭吵。翻攝／爆料公社
花蓮兩大外送業者日前因交通糾紛當街爭吵。翻攝／爆料公社

外送員 Uber

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