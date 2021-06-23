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8男3女性愛趴上陣「不限次數」 警衝入全逮 主辦者判4月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市33歲黃姓男子在社群網站號召舉辦多Ｐ性愛雜交派對，標榜3小時不限次數，今年1月23日晚間選在永康分局附近汽車旅館開趴被警查獲，現場8男3女一絲不掛大戰，分別依妨害風化罪嫌送辦及社會秩序維護法裁罰，台南地院認黃犯圖利媒介性交罪，處4月徒刑，可上訴。另現場11男女依社維法每人裁罰6000元。

檢警調查，黃自去年11月30日至今年1月23日，以通訊軟體Line及社群軟體推特，刊登性愛派對訊息，媒介成年女子與付費參加男子為性交行為，黃向參加男子，每人收取3000元至6000元不等費用，並支付女子1萬元至1萬5000元不等報酬，黃則每次收取4000元至6000元不等報酬營利。

黃屢在台南、高雄兩地辦雜交派對，貼文「招收優質單男」，主打「氣質少婦、長腿女OL、神似知名AV女優」，附上火辣照片招攬性交易，每月辦4到6場；男客在推特回應後再以Line私訊，言明每場3小時、不限次數，收費6500元。

永康警分局1月23日晚間據報後當場查獲，當天共8男3女參加，這些男女來自嘉義、台南、高雄及屏東，正一絲不掛大戰，全沒戴口罩。防疫期間，警方喝令停止動作，發口罩要每人戴上後穿好衣服帶回調查。黃坦承犯行。

當晚參加性愛趴3名女子分別是21歲女大生、26歲及38歲服務業女子；8名付費嫖客年齡30到50歲的粗工、上班族、司機。現場8男3女赤身露體大混戰，黃及女友、1名工作人員則穿著衣服同處一室觀看，看見警方紛抓起身旁棉被衣物遮擋身體，驚慌失措。

台南地院審酌，黃不思正途賺取錢財，竟貪一己私利，以通訊軟體Line及社群軟體推特，刊登性愛派對訊息，媒介成年女子與付費參加男子為性交行為，並從中牟取利益，助長性交易歪風，敗壞社會善良風氣，行為不當，不宜寬貸。法官認黃犯圖利媒介性交罪，處4月徒刑，可易科罰金。

台南市33歲黃姓男子在社群網站號召舉辦多Ｐ性愛雜交派對，今年1月23日晚間在永康分局附近汽車旅館開趴，現場8男3女一絲不掛大戰被警查獲。圖／翻攝照
台南市33歲黃姓男子在社群網站號召舉辦多Ｐ性愛雜交派對，今年1月23日晚間在永康分局附近汽車旅館開趴，現場8男3女一絲不掛大戰被警查獲。圖／翻攝照

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