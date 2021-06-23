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影／台中泡棉廠凌晨暗夜惡火！ 消防隊冒險救出9移工

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市大肚區沙田路二段巷內一家泡綿工廠在今天凌晨1時40分傳火警，現場整棟一、二樓的廠房因放置大量易燃塑膠粒、發泡板，火勢一發不可收拾，全面燃燒，全區陷入火海中，台中市消防局獲報後，派遣消防車37輛、救護車5輛到場灌救，發現工廠內有移工宿舍，疑似有數名外籍移工受困，由第四大隊組長陳品羲帶隊冒險進入火場持續人命搜救，並加派六輛救護車到場支援，場面一度危急，最後現場消防人員陸續救出9名外籍移工脫困，化解危機。

台中市消防局統計，現場燃燒戶數共2戶，面積約3000平方公尺，初步估計財物損失約250萬元，起火原因由本局火調人員調查中。

台中市消防局在今天凌晨1時40分，接獲大肚區沙田路二段巷內一家工廠火警，到場灌救的消防局大肚分隊在1時48分回報，工廠冒出大量濃煙，請求加派二個分隊車組支援，中心即加派烏日及工業區分隊前往。

消防局大肚分隊在1時53分回報，由於現場整棟一、二樓的廠房因放置大量易燃塑膠粒、發泡板，火勢一發不可收拾，請求再加派二個單位支援，加派西屯及國光分隊。

由於工廠內有移工宿舍，疑似有數名外勞尚未脫困，由第四大隊陳品羲組長帶隊前往人命搜救，並由消防局加派3輛救護車，梧棲童綜合醫院救護車2輛、沙鹿光田醫院救護車1輛到場支援，最後順利救出9名外籍移工。

台中市大肚區一家泡綿工廠今天凌晨1時40分傳火警，廠區陷入火海，一度傳出疑似多名移工受困，經消防局到場灌救，並救出9移工脫困。圖／台中市消防局提供
台中市大肚區一家泡綿工廠今天凌晨1時40分傳火警，廠區陷入火海，一度傳出疑似多名移工受困，經消防局到場灌救，並救出9移工脫困。圖／台中市消防局提供
台中市大肚區一家泡綿工廠今天凌晨1時40分傳火警，廠區陷入火海，一度傳出疑似多名移工受困，經消防局到場灌救，並救出9移工脫困。圖／台中市消防局提供
台中市大肚區一家泡綿工廠今天凌晨1時40分傳火警，廠區陷入火海，一度傳出疑似多名移工受困，經消防局到場灌救，並救出9移工脫困。圖／台中市消防局提供
台中市大肚區一家泡綿工廠今天凌晨1時40分傳火警，廠區陷入火海，一度傳出疑似多名移工受困，經消防局到場灌救，並救出9移工脫困。圖／台中市消防局提供
台中市大肚區一家泡綿工廠今天凌晨1時40分傳火警，廠區陷入火海，一度傳出疑似多名移工受困，經消防局到場灌救，並救出9移工脫困。圖／台中市消防局提供
台中市大肚區一家泡綿工廠今天凌晨1時40分傳火警，廠區陷入火海，一度傳出疑似多名移工受困，經消防局到場灌救，並救出9移工脫困。圖／台中市消防局提供
台中市大肚區一家泡綿工廠今天凌晨1時40分傳火警，廠區陷入火海，一度傳出疑似多名移工受困，經消防局到場灌救，並救出9移工脫困。圖／台中市消防局提供

救護車 移工 台中市

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