破獲偽造三倍券的幕後英雄 蔡裕寬獲全國鑑識楷模

雲林縣警察局鑑識科股長蔡裕寬去年參與偵破轟動全國的偽造三倍券案，榮獲第14屆全國鑑識楷模，實至名歸。記者蔡維斌／翻攝 雲林縣警察局鑑識科股長蔡裕寬參與去年轟動全國的偽造三倍券及偽鈔案，因他的細心鑑識採集證據，讓國內「偽鈔天王」蘇慶梧集團所製造的偽券宣告瓦解，也讓該集團偽造高達10億元偽券的計畫破滅，共犯無所遁形，最近他膺獲第14屆全國鑑識楷模，實至名歸。

這也是雲林縣警察局繼日前刑事警察大隊偵3隊隊長張政弘及虎尾分局元長分駐所長邱偉哲雙雙榮獲第57屆全國模範警察後，第2樁喜訊。

該局鑑識科股長蔡裕寬，曾任偵查隊長，刑事資歷豐富，轉入鑑識工作超過15年，本著他豐富的刑偵背景和外勤辦案經驗，帶領鑑識同仁在各類犯案現場尋找細微破案跡證，多年來協助偵破多起社會矚目重大刑案。

尤以去年虎尾分局偵破轟動全國的三倍券偽造集團，蔡裕寬在參與偵查中，也扮演破案關鍵角色，他帶領鑑識科同仁在偽鈔製造的地下工廠現場，採獲多枚指紋及DNA生物跡證等成為重要關鍵證據，聯結比對後，除主嫌蘇慶梧，再找出林姓共犯。

同時從裁紙機上包裝袋、燙金機開關等，確切找出涉案人的涉案跡證，讓該集團的6名共犯全數俯首認罪，該案破得漂亮，也讓該集團原本計畫偽造高10億元的偽造計畫無法得逞，鑑識團隊更扮演著幕後英雄的角色。