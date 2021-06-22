強化員警執勤安全 北市議員偕警友贈鐵路警察面罩、消毒器
國內疫情仍嚴峻，考量鐵路警察維護車站及車廂安全，工作環境常處人群聚集及密閉空間，台北市議員黃桂蘭及鐵路警察局警友會顧問林秉宏，今贈送防護面罩、霧化消毒器等防疫物資給鐵警局，強化第一線員警執勤安全。
警方表示，鐵路警察執勤時，常處在車站、車廂內，穿梭人群聚集場所及密閉空間，也與旅客頻繁接觸，感染風險高，極需防疫物資。市議員黃桂蘭及警友會顧問林秉宏經警政署警政委員江振茂引介，今天上午特別親送防護面罩1200個、霧化消毒器30組給鐵路警察局，供分配使用，可強化員警執勤安全，也保障民眾健康。
鐵路警察局局長魏慶賢除感謝物資捐贈者，也表示時值防疫關鍵時刻，執勤員警應用最嚴謹態度防疫，執行防疫專案勤務，配合台、高鐵實施三級警戒管制措施，避免群聚並保持社交安全距離，乘車旅客也應配合防疫規定，持續給第一線員警支持、鼓勵，一同抗疫、守護安全。
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