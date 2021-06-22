台68線砂石車失控打滑「折甘蔗」 全線封閉塞爆竹科交流道
台68線南寮竹東快速道路今天下午2時許，疑似因大雨造成路面積水，1輛砂石車在行經東向13.7公里處，即過了科園交流道往二重埔、竹東方向，突然失控打滑，整輛砂石聯結車竟旋轉打滑，當場「折甘蔗」，橫擋住東向交通，造成交通中斷，警方已立即派員前往處理。
這起事故是在下午約2點18分發生，當時砂石車駕駛疑似因天雨路滑失控，才會導致整輛車打滑，車頭反折，車斗則橫擋住內線到外側路肩，造成後方車流根本無法動彈，隨即不到15已經回堵到科園交流道，就連竹科通往竹北的經國大橋都受到回堵影響。
警方在第一時間趕到現場，下午4點已經先開放內線單線通行舒緩車流，但因為鄰近竹科下班時間，回堵超過5公路的車潮恐難快速消化，且因天候雨勢不斷，視線不清，目前現場仍有員警在疏導交通，至於事故原因則需向砂石車駕駛進一步釐清。
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