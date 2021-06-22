快訊

中職／瞄準29日復賽 比賽集中桃園以南5球場

揭高嘉瑜喬疫苗前曾通電話 柯文哲指「紙包不住火」：被擠牙膏更慘

台68線砂石車失控打滑「折甘蔗」 全線封閉塞爆竹科交流道

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

台68線科園交流道東向嚴重回堵，全線封閉，車輛無法動彈。圖／翻攝自公路總局
台68線科園交流道東向嚴重回堵，全線封閉，車輛無法動彈。圖／翻攝自公路總局
台68線南寮竹東快速道路今天下午2時許，疑似因大雨造成路面積水，1輛砂石車在行經東向13.7公里處，即過了科園交流道往二重埔、竹東方向，突然失控打滑，整輛砂石聯結車竟旋轉打滑，當場「折甘蔗」，橫擋住東向交通，造成交通中斷，警方已立即派員前往處理。

這起事故是在下午約2點18分發生，當時砂石車駕駛疑似因天雨路滑失控，才會導致整輛車打滑，車頭反折，車斗則橫擋住內線到外側路肩，造成後方車流根本無法動彈，隨即不到15已經回堵到科園交流道，就連竹科通往竹北的經國大橋都受到回堵影響。

警方在第一時間趕到現場，下午4點已經先開放內線單線通行舒緩車流，但因為鄰近竹科下班時間，回堵超過5公路的車潮恐難快速消化，且因天候雨勢不斷，視線不清，目前現場仍有員警在疏導交通，至於事故原因則需向砂石車駕駛進一步釐清。

砂石車疑似天雨路滑「折甘蔗」，導致台68線東向科園交流道往二重埔交流道封閉。圖／翻攝自公路總局
砂石車疑似天雨路滑「折甘蔗」，導致台68線東向科園交流道往二重埔交流道封閉。圖／翻攝自公路總局

砂石 甘蔗

延伸閱讀

竹縣開放75歲以上接種AZ 竹東戲曲公園一周3天施打

為防疫加油站廁所暫封 砂石車司機隨地大解放被狂批

影／新北砂石車紅燈恍神追撞 轎車翻覆騎士顱內出血

台15線林口段機車砂石車碰撞 騎士送醫不治

相關新聞

台68線砂石車失控打滑「折甘蔗」 全線封閉塞爆竹科交流道

台68線南寮竹東快速道路今天下午2時許，疑似因大雨造成路面積水，1輛砂石車在行經東向13.7公里處，即過了科園交流道往二...

阿伯出事了！外出巡果園想抄捷徑回家 機車卻深陷泥淖

高雄田寮區一名71歲黃姓老伯，昨天上午獨自騎車前往山區巡果園，豈料，返家途中，抄捷徑走產業道路回家，卻未察覺路面已被土石...

台中沙鹿大雨連二起樹倒 警方緊急通知車主移車解危機

台中市今天中午過後大雨，沙鹿區陸續發生二件樹倒意外，一件壓到轎車，駕駛被救出，另一件樹倒壓到電桿，差點壓到路邊車輛，警方...

男子買不起房子隨機對正妹潑灑酒精洩憤 撤告獲不起訴

1名女子今年初在台北市吳興街的巷弄內看房，突然被邱姓男子隨機噴灑酒精，憤而提告公然侮辱；邱男稱自己看房不順利，才隨機朝路...

大雨一直下沙鹿路樹倒塌壓到車 一人受困消防搶救中

台中地區今天中午過後大雨不停，沙鹿區有一棵大樹突然倒塌，壓到停路邊的轎車，駕駛受困，消防隊員到場搶救中，清水警分局員警也...

桃園11男女宮廟夜間群聚 宮主在內全部取締裁罰

疫情三級管制尚未解封，桃園市大園區一間宮廟的徐姓女宮主及友人、自稱信眾的男女總共11人，昨晚在該宮廟群聚聊天，警方據報前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。