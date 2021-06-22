台68線砂石車失控打滑「折甘蔗」 全線封閉塞爆竹科交流道

台68線科園交流道東向嚴重回堵，全線封閉，車輛無法動彈。圖／翻攝自公路總局 台68線南寮竹東快速道路今天下午2時許，疑似因大雨造成路面積水，1輛砂石車在行經東向13.7公里處，即過了科園交流道往二重埔、竹東方向，突然失控打滑，整輛砂石聯結車竟旋轉打滑，當場「折甘蔗」，橫擋住東向交通，造成交通中斷，警方已立即派員前往處理。

這起事故是在下午約2點18分發生，當時砂石車駕駛疑似因天雨路滑失控，才會導致整輛車打滑，車頭反折，車斗則橫擋住內線到外側路肩，造成後方車流根本無法動彈，隨即不到15已經回堵到科園交流道，就連竹科通往竹北的經國大橋都受到回堵影響。