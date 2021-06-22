阿伯出事了！外出巡果園想抄捷徑回家 機車卻深陷泥淖

高雄田寮區一名71歲黃姓老伯，昨天上午獨自騎車前往山區巡果園，返家途中機車深陷泥淖，報警協助將機車抬出。記者陳弘逸／翻攝 高雄田寮區一名71歲黃姓老伯，昨天上午獨自騎車前往山區巡果園，豈料，返家途中，抄捷徑走產業道路回家，卻未察覺路面已被土石覆蓋，導致機車深陷泥濘動彈不得，無奈之下，只好向警方求助；員警到場協力將機車抬出，所幸未發生任何事故，後續也由相關單位協助清除路面泥沙。

昨天上午8時許，黃姓老伯獨自騎車上山巡視果園，返家途中想抄位於田寮區南安里南安路附近的產業道路返家，殊不知該處已被泥沙覆蓋，導致機車深陷泥淖動彈不得，當下無奈只好向警方求助。

警方獲報到場，員警協力將卡在泥淖裡的機車抬出，所幸，過程中未釀成任何事故，黃姓老伯也順利返家；該處後續通報田寮區公所，並派員到該處清除泥沙。